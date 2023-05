Falsche Wochenaufenthalter – Wie Bern gegen Steuertricks und um Millionen kämpft Tausende leben als Wochenaufenthalter in Bern, zahlen aber in steuergünstigeren Gemeinden Steuern. Der Stadt entgehen dadurch Millionen. Benjamin Bitoun

Die Stadt Bern ist bei Wochenaufenthaltern beliebt. Einige nutzen den Status aus, um Steuern zu sparen. Symbolfoto: Christian Beutler (Keystone)

Die 4½-Zimmer-Wohnung von Teresa D. (Name geändert) liegt in einem beliebten Berner Quartier, in Gehdistanz zur Aare. Seit über fünf Jahren lebt sie schon hier, die meiste Zeit über mit ihrem Partner – für beide ist es das perfekte Zuhause, wie sie sagt.