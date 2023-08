Spatzen in Bern – Wie bedroht ist der frechste Vogel der Welt? In Mitteleuropa gibt es immer weniger Spatzen. In Bern jedoch scheint es dem kleinen Vogel gut zu gehen. Unterwegs mit Spatzenkenner Livio Rey. Sandra Rutschi Raphael Moser (Fotos)

Livio Rey kennt Berns Spatzen gut – so auch den Schwarm auf der Kleinen Schanze. Foto: Raphael Moser

Livio Rey hört die vielen Stimmen bereits, als er die Bundesgasse überquert. «Dort drüben steigt die Party», sagt er und geht zielstrebig auf die Kleine Schanze zu. Für Laien ist bloss das Brummen der Autos zu hören – aber Reys Ohren sind auf diese Art von Partygängern trainiert. «Hier oben sind sie», sagt er und zeigt in eine Baumkrone. Tatsächlich: Zwischen den Zweigen lugen ein paar Knopfaugen hervor. Und nun ist das Tschilpen der Spatzen rundum unüberhörbar.

Der Stadtberner Livio Rey arbeitet an der Vogelwarte Sempach und engagiert sich als Präsident der Bernischen Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz (Berner Ala) auch privat stark für den Naturschutz.

Der Spatz scheint diesen nötig zu haben: Eine Studie zeigt, dass zwischen 1980 und 2017 in der Europäischen Union 247 Millionen Haussperlinge – so der offizielle Name des Spatzes – verschwunden sind. Somit dürfte sich die Population in der EU ungefähr halbiert haben. Schweizweit nehme der Bestand hingegen leicht zu – aber es gebe starke regionale Unterschiede, sagt Rey. «In der Stadt und im Kanton Zürich zum Beispiel geht die Population zurück.»

Rey weiss das, weil es im Kanton Zürich ein regionales Vogelmonitoring gibt, ebenso in der Bodenseeregion. In beiden Gebieten schrumpft die Population des braun-grauen Allerweltvogels. In der Stadt und im Kanton Bern gibt es keine Erhebungen, die einen ähnlichen Trend bestätigen könnten. Und Rey, ganz Naturwissenschaftler, ist vorsichtig mit persönlichen Eindrücken, die nicht durch Zahlen erhärtet sind. «Aber ich bin viel in dieser Stadt unterwegs und habe nicht das Gefühl, dass der Spatzenbestand in Bern rückläufig ist.»

Weshalb es diese regionalen Unterschiede gibt und weshalb es den Berner Spatzen mutmasslich besser geht als den Zürchern, kann selbst Rey nicht mit Sicherheit sagen. Allerdings gibt es Faktoren, die dem Vogel weltweit zusetzen.

Der Mensch gibt – und nimmt

Die Spatzenschar im Baum auf der Kleinen Schanze fliegt auf und landet vor den Füssen einer Familie, die auf einer der Bänke im Park gerade ihr Mittagessen beginnt. Die Kinder lächeln und werfen den Vögeln Brosamen zu. «Natürlich lieben die Spatzen Brot und Pommes frites», sagt Livio Rey. «Aber wirklich gesund ist das für sie nicht. So, wie für uns Junkfood nicht gesund ist.»

Von Natur aus ernähren sich Spatzen von Samen und von Insekten. Erwachsene Sperlinge picken vor allem Körner. «Deshalb leben sie auch als Kulturfolger seit Jahrtausenden in der Nähe des Menschen – dort sind immer Körner und Samen zu finden», sagt Livio Rey.

Doch seit der Mensch mit Pestiziden Schädlinge wie Läuse oder Raupen bekämpft, raubt er dem Spatzennachwuchs die Nahrungsgrundlage. «Jungspatzen brauchen Proteine, deshalb verfüttern die Vögel bei der Aufzucht Insekten», sagt Rey. Der Insektenrückgang könnte somit ein Grund sein, weshalb es in einigen Regionen weniger Spatzen gibt.

In den Städten verknappen versiegelte Böden das Nahrungsangebot der Vögel. Die Lösung wäre laut dem Ornithologen, der Natur im städtischen Raum mehr Platz zu gewähren: «Wegen des Klimawandels müssen wir unsere Städte sowieso stärker begrünen. Indem wir möglichst viele einheimische Gewächse pflanzen, können wir den Insekten und damit auch den Vögeln etwas Gutes tun.»

Clever und frech

Ein Spatzenweibchen hat bei der Parkbank eine stattliche Brotkrume erobert und landet nun auf dem Boden neben einem Busch. Ihm folgt ein Jungtier, es ist noch etwas gelb im Schnabelwinkel. Direkt daneben badet ein Artgenosse in der sandigen Erde – was zwar dreckig wirkt, aber natürlich der Gefiederpflege dient.

Das Bad in der sandigen Erde pflegt das Federkleid des Spatzes. Foto: Raphael Moser

«Dreckspatz» – der kleine Vogel erscheint, weil er so lange schon so nahe mit dem Menschen zusammenlebt, in etlichen Redewendungen. So wissen wir alle, dass man nicht mit Kanonen auf ihn schiessen soll. Und dass der Spatz in der Hand besser ist als die Taube auf dem Dach.

Der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach, besagt ein Sprichwort. Foto: Raphael Moser

Dabei schwingt sogar im «Dreckspatz» etwas Liebevolles mit. Im Gegensatz etwa zu Tauben oder Krähen, die ebenfalls nahe am Menschen leben, scheint der Haussperling generell beliebt zu sein. Vielleicht, weil er mit seinen Knopfaugen, der kugeligen Figur und den drolligen Bewegungen niedlich aussieht. Vielleicht mag man den Spatz aber auch, weil er zusätzlich der wohl frechste Vogel der Welt ist.

«Spatzen sind extrem clever und lernfähig», sagt Livio Rey. Er weiss von Haussperlingen, die bewusst den Sensor einer Schiebetür auslösen, um in einem Supermarkt am Brot zu picken und dann wieder ins Freie zu fliegen. Und während seiner Ferien beobachtete Rey, wie eine Spatzenschar beim Hotel das Frühstück vom Tisch stahl, sobald die Gäste am Buffet Nachschub holten. «Ich finde es äusserst spannend, diese Tiere vor meiner Haustür oder auf meinem Balkon zu beobachten. Da muss man gar nicht weit fahren, um die Natur zu erleben», schwärmt Rey.

Allerdings hat die Liebe zu den Spatzen bei einigen Menschen ihre Grenzen. Stibitzen Rotmilane, Krähen oder eben auch Spatzen das Essen vom Tisch, hört bei einigen der Humor auf. «Sie nutzen halt jede Gelegenheit, an Nahrung zu kommen, wenn man sie ihnen bietet. Und man muss sich über solches Verhalten auch nicht wundern, wenn die Vögel immer wieder gefüttert werden.» Und auch, wenn Spatzen Kräuter wie Thymian oder Rosmarin vom Balkon rupfen, habe das gute Gründe: «Vermutlich halten die ätherischen Öle in diesen Pflanzen in ihrem Nest die Parasiten fern.»

Nistplätze werden rar

Die Kleine Schanze in Bern ist für die Spatzen ein bisschen das, was sie auch für die Menschen ist. Sie kommen nicht nur hin, um zu essen, sondern auch, um sich zu treffen. Spatzen sind sehr soziale Tiere, sie brüten auch in lockeren Kolonien. Auf circa 30 Vögel schätzt Livio Rey die Spatzenparty in den nahen Büschen rundum. Und diese Tiere wohnen alle in der Nachbarschaft.

Rey greift zum Feldstecher und blickt zu den Dachziegeln eines Sandsteinhauses an der Bundesgasse. «Dort, wo die Dachseiten im Winkel zusammentreffen, entsteht meist eine kleine Höhle. Perfekt für ein Spatzennest», sagt er. Haussperlinge brüten in Höhlen, also zum Beispiel unter Dachziegeln. Doch solche Plätze werden immer rarer. «Bei Sanierungen alter Gebäude werden potenzielle Nistgelegenheiten verschlossen – und bei neuen Häusern gibt es sie gar nicht mehr», sagt Rey.

Wo die Dachseiten im Winkel zusammentreffen, entstehen Bruthöhlen für Spatzen. Zum Beispiel bei diesem Gebäude an der Berner Bundesgasse. Foto: Raphael Moser

Spatzen brüten bis zu dreimal jährlich – und obschon sie kleiner sind als Tauben, verursachen auch sie als Untermieter Dreck und Lärm. «Oft melden sich Leute bei uns, weil Spatzen in ihren Storenkästen brüten und sie sie dort weghaben möchten», sagt Rey. Wenn ein Vogel brüte, dürfe man ihn von Gesetzes wegen nicht dabei stören – doch sobald die Kleinen flügge sind, darf der Nistplatz verschlossen werden. Weniger Raum fürs Brüten könne einem Spatzenbestand aber ebenfalls zusetzen, sagt Rey.

«Generell hat die Toleranz gegenüber Gebäudebrütern abgenommen – gerade in den Städten, wo der Spatz vor allem verbreitet ist», sagt der Vogelkenner. Auf dem Land hingegen sei es noch selbstverständlich, dass Mauersegler, Schwalben und Spatzen unter dem gleichen Dach wie die Menschen hausen. Die Vogelwarte plädiere dafür, die Spatzen zu tolerieren, so Rey – «auch sie haben ein Recht zu leben».

Die Spatzenparty geht weiter. Foto: Raphael Moser

Die Spatzen auf der Kleinen Schanze flattern auf und landen wiederum vor den Füssen einer Frau, die etwas isst. Einer der Vögel sieht etwas anders aus als die anderen. «Da hat sich ein Buchfink dazugesellt», sagt Livio Rey.

Der Buchfink ist übrigens der häufigste Vogel in der Schweiz, gefolgt von der Mönchsgrasmücke und der Amsel. «Viele glauben, der Haussperling sei am häufigsten – weil er so nahe bei uns lebt und wir ihn deshalb oft sehen», sagt Rey. Aber immerhin schafft es der Spatz auf Platz sechs.

Sandra Rutschi ist Redaktorin, Kolumnistin und Co-Leiterin des Ressorts Region. Sie schreibt seit 1999 über das Geschehen im Kanton Bern und hat mehrere Bücher veröffentlicht. Mehr Infos Raphael Moser ist seit 2017 Fotograf bei Tamedia. Mehr Infos @raphaelmoser

