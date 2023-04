Häuserkampf im Emmental – Teil 1 – Wie baut man heute richtig? Ein reguläres Bauprojekt stoppen, weil es nicht nachhaltig sei: Das wollte Simon Egli tun. Man müsse heute anders bauen, sagt er. Dölf Barben

Simon Egli lebt in Eggiwil. Das Thema, das er im Blick hat, weist weit übers rein Lokale hinaus. Foto: Christian Pfander

Der Link «Fehler melden» befand sich unter einem Online-Artikel dieser Zeitung über das Hotel Hirschen in Eggiwil. Darin kam Alexander Liechti zu Wort, der Hotelier. Die Ölheizung fliege raus, dafür gebe es einen Anschluss an eine Wärmezentrale, sagte er, aufs Dach komme Fotovoltaik, auf dem Parkplatz gebe es Ladestationen für Elektroautos – «wir wollen ein grünes Hotel werden». Er sprach von «Schritten in Richtung Klimaneutralität».