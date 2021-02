Ein Dorf geht neue Wege – Wie Bätterkinden sich auf eine wichtige Abstimmung vorbereitet Wird die neue Doppelturnhalle endlich gebaut? Am 7. März fällen die Bätterkinder den wegweisenden Entscheid. Die Stimmung der Bevölkerung kann der Gemeinderat nur indirekt erahnen. Regina Schneeberger

Damals waren Menschenmengen noch kein Problem: Im August 2019 wurde das Siegerprojekt für die neue Turnhalle präsentiert. Foto: Thomas Peter

In den letzten vier Jahren hat Jürg Joss in dieses Projekt besonders viel Herzblut gesteckt: den Bau der Doppelturnhalle mit integrierter Tagesschule in Bätterkinden (mehr dazu lesen Sie hier). Der SP-Gemeinderat ist zuständig für das Ressort Hochbau, hat an Begleitgruppen- und Planungssitzungen teilgenommen und jeweils den neusten Stand an Gemeindeversammlungen präsentiert. Es sei für das Dorf eines der grössten und wichtigsten Projekte der vergangenen 30 Jahre, sagt er. «Und irgendwann will man es auch mal erfolgreich zum Abschluss bringen.»

Nicht ganz der Abschluss, aber doch der wohl wegweisendste Entscheid steht kurz bevor. Am 7. März stimmen die Bätterkinder über den Baukredit von 12,7 Millionen Franken ab. Noch ein letztes Mal hätte Jürg Joss die Pläne und Hintergründe am Informationsanlass am 11. Februar präsentiert. Es wären viele Leute gekommen, ist er überzeugt – sicher 300. Das ist derzeit unmöglich. Die Obergrenze bei Veranstaltungen zur politischen Meinungsbildung liegt bei 50 Personen. Der Anlass wurde abgesagt.