Theater im Klösterli Oberhofen – Wie aus Trauer Lebenskraft wächst Das Stück «Gift und Gnade» schafft Raum für Themen wie Sterben und Trauer. Doch statt einer düsteren Aufführung erlebt das Publikum ein Paar, das sich ins Leben kämpft. Christina Burghagen

Die Figuren im Stück «Gift und Gnade», die von Lilian Naef und Markus Amrein gespielt werden, gehen höchst unterschiedlich mit Schwäche, Schmerz und Trauer um. Foto: Christina Burghagen

Nach zehn Jahren begegnen sich ein Mann und eine Frau am Ort, an dem ihr Sohn Jakob begraben wurde. Beide suchten nach dem tödlichen Unfall unterschiedliche Wege, um das Unfassbare zu verarbeiten. Ihre Ehe ist daran zerbrochen. Er zog weg und fing ein neues Leben an. Sie blieb im gemeinsamen Haus zurück – gefangen in der Trauer um ihr Kind.