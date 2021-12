Bundesliga-Topskorer Lenny Rubin – Wie aus dem Riesen ein Gigant wurde Der 25-jährige Berner ist gegenwärtig einer der besten Handballer auf Erden. Nicht immer verlief die Karriere des Hünen nach Wunsch. Adrian Horn

In der Bundesliga jubelt dieser Tage niemand öfter als Lenny Rubin. Foto: Imago images

In der hiesigen Handballszene pflegt man zu sagen, auf einen Schweizer warte in Deutschland keiner. Das mag im Allgemeinen stimmen. Doch im Falle Lenny Rubins haben Allgemeinplätze beschränkt Gültigkeit. Und so schrieb das hochangesehene Sportmagazin «Kicker», das nicht im Verdacht steht, zu euphorisch zu sein, es handle sich um einen Transfercoup, der Aufbauer sei ein Megatalent, als bekannt geworden war, dass der Berner Oberländer in die Bundesliga wechseln würde.

Vier Jahre später prägt Rubin die für viele beste Liga überhaupt wirklich. Zum «Spieler des Monats November» wurde der Rechtshänder eben gewählt, mit üppigem Vorsprung auf den zweitklassierten Niklas Landin, den aktuellen Welthandballer. Die Torschützenliste führt er an, obwohl er kaum je einen Penalty ausführt, anders als seine ersten Verfolger. Und in Statistiken, welche die Leistungen in der Defensive wiedergeben, belegt der ehemalige Wacker-Thun-Akteur genauso Spitzenpositionen. Auf der offiziellen Liga-Website steht denn auch, Rubin überrage. Und eine Lokalzeitung meinte unlängst, der Rückraumspieler sei gerade der mit Abstand beste Mann seines Clubs – der HSG Wetzlar, die Rang 6 einnimmt und damit so gut dasteht wie selten, freilich nicht zuletzt wegen des Schweizers.