Sensation am Schwarzsee-Schwinget – Wie aus dem Nichts – Damian Ott ist der Schwinger der Stunde Den 21-jährigen St. Galler kannten vor dieser Saison primär Szenekenner. Am Schwarzsee triumphiert er nicht nur, er bezwingt mit Samuel Giger sogar den aktuell stärksten Schwinger. Marco Oppliger

Der Top-Favorit liegt auf dem Rücken: Damian Ott fügt Samuel Giger die erste Niederlage seit über zwei Jahren zu. Foto: Marcel Bieri

Zur Mittagspause ist die Welt am Schwarzsee für die Berner noch in Ordnung. Die Mittelländer Adrian Walther und Michael Wiget stehen als Einzige mit weisser Weste da und führen die Rangliste an. Und überhaupt: 13 der ersten 17 Plätze belegen Berner, ihre Erfolgsgeschichte am letzten Bergkranzfest der Saison scheint sich fortzusetzen. Seit 2011 triumphierte nur zweimal kein Athlet aus dem stärksten Teilverband.

Aber wer schon je einmal ein Schwingfest besucht hat, weiss: Zum Zmittag gibt es meistens Kartoffelstock – und abgerechnet wird am Schluss. Und so bricht nach der Pause und dem Festmahl mit Braten, Rüebli – und ja, Kartoffelstock – das Unheil über die Berner herein. Noch bevor der vierte Gang begonnen hat, muss Wiget den Wettkampf vorzeitig beenden. Er hat sich am Vormittag gegen Adrian Klossner am Oberschenkel verletzt, fügt damit seiner langen Krankenakte ein weiteres Kapitel hinzu. Walther derweil verliert gegen Damian Ott, und weg ist die Berner Führung.