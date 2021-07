Sommerserie «Tour de Berne» – Wie aus dem Naturerlebnis Camping eine eingezäunte Freiheit wurde Diese Zeitung zieht es in den Sommerferien auf die Berner Zeltplätze. Mit dem BZ-Bus ergründet die Redaktion den Camping-Boom – und seine Widersprüche. Michael Feller

Mit dem Zelt auf dem Gepäckträger raus in die Freiheit: Das Bild des Campierens hat sich gewandelt. pd

«Belegt» steht auf dem roten Schild bei der Einfahrt zum TCS-Campingplatz in Gwatt am Thunersee.

Zwei Wochen vor den Sommerferien. Das gleiche Bild bei den meisten anderen Plätzen in der Schweiz. Kein Wunder, wenn die Reise ins Ausland weiterhin kompliziert ist: Camping im Inland ist auch im zweiten Corona-Jahr voll im Trend.

Davon können zwei aktive Jungrentner ein Lied singen. Hans Dubach und Fritz Weber gehören zu den eingefleischtesten Campierern auf Berner Boden, seit Jahrzehnten. Dubach ist der Präsident und Weber Sekretär des Zelt- und Caravan-Klubs Bern, der 1949 gegründet wurde.