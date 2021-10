Olympionike aus Wangen – Wie aus Bronze flugs Gold wurde Das Museum Wangen an der Aare besitzt den Originalblazer, den Gewichtheber Arthur Reinmann an den Olympischen Spielen trug. 1924 gewann er in Paris die Bronzemedaille. Jürg Rettenmund

Peter Burki mit dem Blazer von Olympia-Bronzemedaillen-Gewinner Arthur Reinmann. Foto: Beat Mathys

Peter Burki präsentiert einen roten Blazer. Aufgestöbert hat er ihn in einem Nebenraum des Ortmuseums von Wangen an der Aare. Auf der linken Brust prangen ein Schweizer Kreuz und die olympischen Ringe. Das Kleidungsstück gehörte zum offiziellen Anzug, den Arthur Reinmann als Mitglied des Schweizer Teams an den Olympischen Spielen 1924 und 1928 in Paris und Amsterdam trug. In der französischen Hauptstadt gewann er im Federgewicht der Gewichtheber Bronze, in den Niederlanden wurde er Fünfter.

Arthur Reinmann wuchs in einer grossen Familie auf. Er war das jüngste von zehn Geschwistern. Foto: PD Arthur Reinmann im Schweizer Nationaldress. Foto: PD Offizielle Postkarte von Arthur Reinmann als Schweizermeister im Federgewicht. Es gibt die gleiche Karte mit der Ergänzung Weltrekordhalter im beidarmig Reissen und im beidarmig Stossen. Foto: PD 1 / 3

Die Bronzemedaille von Arthur Reinmann war das einzige Edelmedall von Olympischen Sommerspielen, das ein Oberaargauer nach Hause brachte – bis in diesem Sommer der Mountainbiker Mathias Flückiger dieses Topresultat in Tokio noch übertraf und Silber gewann. Reinmann stammte aus Walliswil bei Niederbipp, wo er 1901 geboren war, arbeitete jedoch im Depot der Brauerei Feldschlösschen im nahen Städtchen.