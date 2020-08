Elf der Runde – Wie Alex Frei mit seinem

Verteidiger haderte Der Saisonstart in den unteren Ligen hatte es in sich: Alexs Frei war mit Basel II auf dem Spitalacker zu Gast und ärgerte sich mehrfach, derweil Ex-Profi Nelson Ferreira in der 3. Liga für den FC Interlaken ein Tor erzielte. Adrian Lüpold

Alex Frei, Trainer der Basler U-21, gratuliert Breitenrain-Coach Martin Lengen zum Sieg. Foto: Andreas Blatter

Erfolgreiche Massnahmen

Bei Breitenrain klappten die Schutzregeln bezüglich Covid gut. Ohne Registrierung vor dem Kassenhäusschen gab es für keinen einzigen Zuschauer Einlass auf den Spitalacker. Etliche Besucher bedankten sich bei den Verantwortlichen für deren Aufwand.

Die Fussballclubs in der Region wie hier auf dem Areal des Neufeldstadions sollen sich an Corona-Regeln halten. Beim FC Breitenrain klappte dies hervorragend. Foto: Enrique Muñoz García

Frei: «Tu mir einen Gefallen»

«Hey Spataro, bitte tu mir einen Gefallen. Bitte wirf endlich richtig ein», schnauzte Alex Frei, Coach der Basler U-21, Verteidiger Daniele Spataro an, als dieser gegen Breitenrain einen Einwurf zu nonchalant ausführte. Frei coacht wie er einst spielte: Mit Ehrgeiz und emotional.

Alex Frei, Coach der Basler U-21, war beim Gastspiel gegen Breitenrain nicht immer zufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge. Foto: Andreas Blatter

Maier eröffnet Torreigen

U-21-Akteur Nico Maier erhielt von YB-Sportchef Christoph Spycher unlängst einen Profivertrag für die erste Equipe. Zum Start in der 1. Liga gelang dem 20-Jährigen, der im Alter von 11 Jahren zu YB wechselte, das erste Saisontor. YB II bezwang die U-21 des Team Vaud (Lausanne) 4:2.

Nico Maier erhielt unlängst Profivertrag für die erste Mannschaft von YB. Foto: Daniel Teuscher

Köniz wartet

Eigentlich stünde bei Köniz am Mittwoch das zweite Spiel in der Promotion League gegen Münsingen auf dem Programm. Doch am gleichen Tag hätte der FCK auch die Cup-Barrage gegen Cham spielen müssen. Hätte! Weil sich beide Gegner in Quarantäne befinden, findet nun gar kein Spiel statt.

Köniz-Captain Samir Naili (rechts) und seine Teamkollegen haben am nächsten Mittwoch spielfrei. Foto: Andreas Blatter

Gänsehautmoment für Waeber

Toller Moment für YB-Spielerin Stephanie Waeber. Fast ein Jahr fehlte sie wegen eines Kreuzbandrisses. Gegen Zürich gab sie ihr Comeback. Und wie: Kaum eingewechselt, erzielte die 19-Jährige mit dem zweiten Ballkontakt das 4:3 für die Bernerinnen, die am Ende 5:4 gewannen.

Überraschung: Die YB-Frauen schlugen zum Saisonstart den favorisierten FC Zürich 5:4. Foto: Manuel Zingg

Panics Hatrick

Muri-Gümligen (2. Liga regio) strebt in dieser Saison den Aufstieg an. Das stark besetzte Team um den akribischen Coach Riccardo Pileggi setzte zum Start ein Ausrufezeichen. Der FCMG bezwang das hoch eingeschätzte Ostermundigen 4:2, Stürmer Miroslav Panic buchte drei Tore.

Miroslav Panic gelang zum Saisonstart ein Hattrick für den FC Muri-Gümligen Foto: Stefan Wermuth

Der ewige Brienzer

Im Winter verliess Manuel Hadorn den FC Rothorn nach sieben Jahren. Nun kehrte der verlorene Sohn zurück. Wegen dem Abbruch der letzten Saison verpasste er kein Spiel für die Brienzer. Zum Saisonstart in der 2. Liga regio zeigte er seine Wichtigkeit, spielte gegen Steffisburg zu Null und versenkte zudem in bekannter Manier einen Penalty zum 2:0-Sieg.

Manuel Hadorn, Urgestein und Goalie beim FC Rothorn, zeigte zum Saisonstart in der 2. Liga regional seine Nervenstärke vom Penaltypunkt. Foto: Daniel Christen

Bisseggers in Frühform

Beim Derby zwischen Weissenstein und Länggasse in der 2. Liga regional, bewiesen die Zwillinge David und Gregory Bissegger mal wieder ihre Klasse. Beim 5:0-Sieg erzielten die Brüder je zwei Tore für Weissenstein.

Die Zwillinge David (links) und Gregory Bissegger zeigten ihre Klasse im Dress des FC Weissenstein zum Saisonauftakt in der 2. Liga regional. Foto: Raphael Moser

Nelson Ferreira kann es noch

Seit dieser Saison spielt Ex-Profi Nelson Ferreira für Interlaken in der 3. Liga. Beim Comeback für seinen Stammclub gelang dem Assistenztrainer des FC Thun beim 4:1 gegen EDO Simme der vierte Treffer.

Thuns Assistenztrainer Nelson Ferreira spielt in der 3. Liga für Interlaken. Foto: freshfocus

Drei Doppeltorschützen

Beim 6:0 von Aarberg in der 2. Liga regio (Gr. 2) gegen Breitenrain II gab es nur drei Torschützen. Jan Heimberg, Simon Heimberg und Fabian Schleiffer trafen doppelt und schossen den FCA an die Tabellenspitze. Schleiffer gehört übrigens zu den besten Freestylern in der Schweiz (siehe Video)

Torhunger bei Münsingen II

Während sich die erste Equipe von Münsingen in Quarantäne befindet, durfte sich das «Zwöi» in in der 3. Liga (Gr. 3) austoben. In keinem Spiel der 3. Liga gab es mehr Tore zu bestaunen als bei Münsingens 7:3-Sieg.