Naturmedizin bei Schimpansen – Wie Affen Wunden verarzten Schimpansen fangen Insekten, um damit Blessuren bei sich und anderen zu behandeln. Forscher sind überrascht: Sind die Tiere in ihrem Sozialverhalten dem Menschen ähnlicher als gedacht? Tina Baier

Halt mal still: Ein Schimpansenweibchen verarztet im Nationalpark Loango in Gabun eine Wunde im Gesicht eines Männchens. Foto: Tobias Deschner

Eigentlich wollte Alessandra Mascaro mit ihrer Kamera nur üben. Als Volontärin des Ozouga-Schimpansenprojekts in Gabun streifte sie durch den Nationalpark Loango und filmte, wann immer sie einen Schimpansen vor das Objektiv bekam. Eines Tages gelang ihr dabei eine spektakuläre Aufnahme: Das Schimpansenweibchen Suzee legte etwas auf eine offene Wunde am Fuss ihres erwachsenen Sohnes Sia. «Später am Abend habe ich mir meine Videos noch einmal angesehen und dabei entdeckt, dass Suzee kurz zuvor eine schnelle Bewegung mit ihrer Hand gemacht hatte, um etwas zu fangen, das sie dann zwischen ihre Lippen nahm und auf die Wunde an Sias Fuss legte», sagt Mascaro. Wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei um ein Insekt.