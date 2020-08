Elf der Runde – Wie Adler Parreira über Zollbrück flog Von einem Goalie, der in der Torschützenliste der 2. Liga auf Rang 5 liegt oder von einem Team, das in der 3. Liga in fünf Minuten drei Platzverweise kassiert: In den unteren Ligen ist immer etwas los. Adrian Lüpold

Adler Parreira war im Cupspiel in Zollbrück die auffälligste Figur in Reihen von Stade Nyonnais. Foto: Iris Andermatt

Münsingen wartet

Zweite Niederlage im zweiten Spiel in der Promotion League für Münsingen. Das Team von Coach Kurt Feuz verlor bei Etoile Carouge 1:3 und wartet auf den ersten Punktgewinn. Aussenverteidiger Nikola Marinkovic buchte das Ehrentor.

Der Münsinger Nikola Marinkovic (hier gegen YF Juventus) erzielte das Ehrentor für den FC Münsingen beim 1:3 gegen Etoile Carouge. Foto: Andreas Blatter

Adler flog in Zollbrück

In der 1. Cuprunde traf Zollbrück aus der 3. Liga auf Nyon aus der Promotion League. Auffälligster Mann beim 7:0-Sieg Nyons war Adler Da Silva Parreira, kurz Adler genannt. Seine pinke Haarpracht gab vor dem Clubhaus des FCZ ebenso zu reden, wie die Tatsache, dass Adler Ende August Handschuhe trug und drei Treffer schoss.

Nyons Adler Parreira schoss im Cupspiel gegen den FC Zollbrück drei Tore. Foto: Iris Andermatt

Makelloser FC Biel

In der 1. Liga (Gr. 2) kann Biel auf den perfekten Saisonstart zurückblicken. Die Seeländer gewannen auch ihre dritte Partie gegen Buochs aus dem Kanton Nidwalden und liegen auf Platz 1. Beim 2:0 traf Brian Beyer doppelt.

Erfolgreiche Thunerinnen

In der NLB der Frauen zieht das Frauenteam Thun Berner-Oberland nach drei Runden einsame Kreise an der Tabellenspitze. Nach dem 2:1-Auswärtssieg gegen die U-21 von Zürich (Céline Batschelet erzielte beide Tore) sind die Thunerinnen das einzige Team in der NLB ohne Punktverlust.

Niederlage für Baumann

Ex-Profi Patrick Baumann (Zürich, Thun, Xamax) verlor bei seinem Debüt als Coach von Spiez in der 2. Liga inter (Gr. 3). Der Ex-Coach von Länggasse musste im ersten Saisonspiel der Spiezer eine 0:4-Niederlage bei Allschwil mitansehen.

Patrick Baumann (hier im T-Shirt des FC Länggasse) verlor sein erstes Spiel als Trainer des FC Spiez. Foto: Iris Andermatt

Thun II legt nach

Besser als Spiez lief es der U-21 von Thun in der 2. Liga inter (Gr. 3). Nach dem 5:0 zum Auftakt gegen Konolfingen, legten die Oberländer nach und bezwangen Tavannes 4:0. Zemerart Lekaj und Lucien Dähler, die gegen Konolfingen doppelt trafen, erzielten je ein Tor.



Der Thuner Lucien Dähler (hier gegen Konolfingen) traf auch im zweiten Saisonspiel des FC Thun II gegen Tavannes. Foto: Andreas Blatter

Lukarov lief heiss

In der 2. Liga regio (Gr. 1) kam der FC Bern zu einem 4:3-Sieg gegen Italiana. Bern, das Team von Coach Johan Berisha, führte zur Pause 3:0, musste aber noch um den Sieg zittern. Berns Antonio Lukarov schoss drei Tore.

Berns Stürmer Antonio Lukarov schoss gegen die AS Italiana drei Tore. Foto: Daniel Teuscher

Weissensteins Lauf

Weissenstein liegt nach drei Runden in der 2. Liga regio (Gr. 1) mit dem Punktemaximum an der Spitze. Wie schon in den ersten Spielen reihten sich die Gebrüder Bissegger auch beim 6:3 gegen Bümpliz unter die Torschützen. Von den 14 Saisontoren des FCW haben die Zwillinge zusammen zehn (je fünf) erzielt.

Treffen derzeit für den FC Weissenstein nach Belieben. Gregory (links) und David Bissegger haben nach drei Spieltagen schon je fünf Treffer auf dem Konto. Foto: Raphael Moser

Kalt wie Eis

Rothorn-Goalie Manuel Hadorn ist in der 2. Liga regio (Gr. 1) ein Phänomen vom Elfmeterpunkt. Nach drei Runden durfte er schon vier Penaltys schiessen – und traf immer. Verrückt: mit vier Toren liegt der Goalie in der Torschützenliste auf Rang 5.

Vier Versuche, vier Tore: Rothorn-Goalie hat in dieser Saison eine makellose Bilanz vom Elfmeterpunkt und mischt sogar in der Torschützenliste vorne mit. Foto: Daniel Christen

Drei Platzverweise

In der 3. Liga (Gr. 4) kam es beim Spiel zwischen Herzogenbuchsee und Shqiponja (0:0) zu einem unrühmlichen Ende. Shqiponja handelte sich in den letzten fünf Minuten drei Platzverweise ein und musste das Spiel mit acht Mann beenden.

16 Tore in einem Spiel

Je acht Tore pro Halbzeit gab es in der 3. Liga (Gr. 6) beim Spiel zwischen Grünstern b und Lecce zu bestaunen. Grünstern, das 12:4 gewann, führte zur Pause 8:0. In der zweiten Halbzeit schossen beide Teams vier weitere Tore.