Windenergie im Emmental – Widerstand in Wynigen, Stillstand in Eggiwil Auf mehreren Emmentaler Hügeln sollten dereinst die Windturbinen rotieren. Doch die Projekte sind ins Stocken geraten.

Ferrenberg in den Wynigenbergen: Ob hier jemals Windräder stehen werden, ist ungewiss. Foto: Thomas Peter

Schon 2013 wurden im Emmental drei mögliche Gebiete für die Gewinnung von Windenergie definiert: die Schonegg zwischen Sumiswald und Dürrenroth, der Girsgrat bei Eggiwil und die Wynigenberge. Sie wurden in einen regionalen Richtplan aufgenommen; in allen drei Gebieten herrscht in dieser Sache derzeit aber Flaute.