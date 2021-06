Berner Kinder- und Jugendheime – Widerstand gegen Verselbständigung wird breiter Nun wehren sich auch Gewerkschaften gegen die Eigenständigkeit von fünf Berner Kinder- und Jugendheimen. Der Grosse Rat könnte das Geschäft kippen. Stefan von Bergen

Das Schulheim Schloss Erlach müsste seine historischen Bauten künftig selber finanzieren. Foto: PD

Es kommt nicht alle Tage vor, dass die kantonale SVP gemeinsam mit der Gewerkschaft VPOD (Schweizerischer Verband des Personals öffentlicher Dienste) und dem bernischen Staatspersonalverband ein Geschäft bekämpft. Diese unübliche Allianz wehrt sich gegen die rechtliche Ausgliederung und Verselbständigung von fünf Berner Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe. Die Gewerkschaft und der Personalverband wehren sich mit einem Brief an alle Grossrätinnen und Grossräte gegen das Geschäft, das in der anstehenden Sommersession des Kantonsparlaments behandelt wird.