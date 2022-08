Asylpolitik im GGR Steffisburg – Widerstand gegen Untere Mühle Die geplante Kollektivunterkunft, die der Kanton an der Unterdorfstrasse plant, gab im Steffisburger Parlament zu reden.

Der Standort Untere Mühle der Esther-Schüpbach-Stiftung soll Ende 2022 schliessen und ab 2023 eine Unterkunft für geflüchtete Menschen sein. Foto: PD

Als dringliches Postulat reichten GLP, Mitte, SVP, FDP, EDU und EVP ihr Anliegen am Freitagabend im Grossen Gemeinderat ein. Thema: die geplante Kollektivunterkunft am Standort Untere Mühle der Esther-Schüpbach-Stiftung. Dort will der Kanton ab 2023 rund 160 Geflüchtete unterbringen (wir berichteten). Der Standort sei nicht geeignet, zudem sei die Gemeinde vor vollendete Tatsachen gestellt worden, so die Fraktionen. Sie fordern einen Marschhalt und eine Neubeurteilung, in die die Gemeinde involviert werde.