Ortsplanung in Steffisburg – Widerstand gegen Umzonung der Pfrundmatte Gegen die Revision der Ortsplanung Steffisburg gingen 38 Einsprachen ein. Die meisten betreffen die Pfrundmatte. Ziel: keine Bauten dort. Marco Zysset

Die Pfrundmatte zwischen der Steffisburger Dorfkirche und der Terrassensiedlung der Esther-Schüpbach-Stiftung im Hintergrund. Anwohner und Politiker wehren sich gegen eine Umzonung der Matte. Foto: Christoph Gerber

«Das Gesamtpaket zur Revision der Ortsplanung mit Zonenplänen und Baureglement stösst anscheinend auf breite Akzeptanz in der Bevölkerung.» Dieses Fazit zieht Gemeindepräsident Jürg Marti (SVP) nach der öffentlichen Auflage, die vier Wochen dauerte. Es ist freilich eine Aussage, die mindestens einige Bürgerinnen und Bürger des Dorfes in Rage versetzen dürfte. Denn: Von Akzeptanz ist bei ihnen wenig zu spüren – im Gegenteil. Seit Wochen machen sie in sozialen Medien, in den Onlinekommentarspalten dieser Zeitung und mit Flugblättern gegen die Umzonung der Pfrundmatte Stimmung.