Rückweisung der Stadtratskommission – Widerstand gegen Sanierung der Fischermätteli-Tramachse Die Tramachse Richtung Fischermätteli kommt auf den Prüfstand. Die Kommission des Stadtrats will das Millionenprojekt an den Gemeinderat zurückweisen. Christoph Hämmann , Stefan Schnyder

Tramachse Fischermätteli: Hier fährt das Tram Nr. 6 in Richtung Innenstadt Foto: Iris Andermatt

Es ist eine Ohrfeige an den Gemeinderat. Die zuständige Kommission des Stadtrats hat entschieden, das Sanierungsprojekt der Tramlinie 6 zwischen Effingerstrasse und der Endstation Fischermätteli an den Gemeinderat zurückzuweisen. Das hat die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) am Montagnachmittag bekannt gegeben.

Der Gemeinderat beziffert die Gesamtkosten für das Projekt Gleisersatz Brunnhof–Fischermätteli – zu dem zahlreiche weitere Massnahmen gehören – auf 39,6 Millionen Franken. Für den Kostenanteil der Stadt Bern beantragt der Gemeinderat dem Stadtrat einen Ausführungskredit von 14,6 Millionen Franken, den dieser zu Handen einer städtischen Volksabstimmung verabschieden soll. Die restlichen Kosten werden Energie Wasser Bern (EWB) und der Kanton übernehmen. Vom städtischen Anteil von 14,6 Millionen Franken entfallen 9,6 Millionen Franken auf Arbeiten im Strassenraum und 5 Millionen auf die Sanierung von Abwasserleitungen.