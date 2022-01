Umstrittenes Bauvorhaben – Widerstand gegen Mobilfunkantenne In Zollbrück sorgt der geplante Bau einer 5G-Anlage für Aufruhr. 43 Einsprachen sind gegen das Projekt eingegangen. Jacqueline Graber

Patricia Egli, Alfred Brechbühl und Simon Hertig (v.l.) auf der Wiese, wo jeweils die Mutterkühe von Simon Hertig grasen. Im Hintergrund das Profil der geplanten Anlage. Foto: Raphael Moser

In der Waldegg in Zollbrück möchte die Swisscom eine 5G-Antenne aufstellen. Das Baugesuch wurde eingereicht, die Einsprachefrist ist abgelaufen. «Es sind 43 Einsprachen eingegangen», sagt Max Gerber, Bauinspektor Regierungsstatthalteramt Emmental. Genannte Gründe seien gesundheitliche Bedenken, das Tierwohl und die Wertverminderung der Liegenschaften.

Angst um die Gesundheit ihrer Familie hat Patricia Egli aus Zollbrück. «Zudem weiss man nicht, ob sich die Strahlen negativ auf die Entwicklung der Kinder auswirken können», sagt die zweifache Mutter. Die jüngere Tochter besucht im Schulhaus Than den Unterricht, das Gebäude befindet sich unweit der geplanten Mobilfunkantenne. «Die Schülerinnen und Schüler sind während des Unterrichts den Strahlen ausgesetzt.» Und noch einen weiteren Punkt nennt Patricia Egli, der gegen das Projekt in der Nähe ihres Wohnortes spricht. «Meine Mutter, die ebenfalls in der Nähe der Antenne wohnt, reagiert sehr sensibel auf Elektrosmog.»