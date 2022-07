Pfandersmatt in Seftigen – Widerstand gegen Ausbau angekündigt Für den Bau einer neuen Aufzuchthalle für Champignons soll die Arbeitszone Pfandersmatt erweitert werden. Anwohner wehren sich dagegen. Andreas Tschopp

Auf dem Landstück im Vordergrund soll der Neubau der Gerber Champignons AG zu stehen kommen, der die Platzverhältnisse am heutigen Ort (Halle hinten rechts) zu eng geworden sind. Foto: Andreas Tschopp

«Ihr werdet auf Granit stossen, denn wir werden uns wehren bis zuletzt»: Das kündigte Peter Stalder in der Aula Seftigen an. Da wurde informiert über den Ausbau der Arbeitszone in der Pfandersmatt. Der Landwirt wohnt dort auf dem Gemeindegebiet von Burgistein, von woher die südlich der Bahnlinie gelegenen Betriebe in Seftigen erschlossen werden. Das stört die Anwohner, die mehr Zu- und Wegfahrten befürchten, wenn dort eine neue Aufzuchthalle für Champignons gebaut wird.