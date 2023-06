Aare-Sanierung in Kiesen – Widerstand der Gemeinde verhallt ungehört Der Grosse Rat hat das Geld für Sanierung und Renaturierung in Kiesen, Jaberg und Wichtrach gesprochen. Ob sich Kiesen weiter wehrt, ist offen. Marco Zysset

Die Aare zwischen Jaberg und Kiesen (am rechten Bildrand) wird saniert. Foto: Marco Zysset

Rund 365’000 Franken: Für die Gemeinde Kiesen, die 2022 Einnahmen von gut 4 Millionen verbucht hat, ist das ein stattlicher Betrag. Diesen muss sie voraussichtlich an die Sanierung und die Renaturierung eines 1,4 Kilometer langen Stücks der Aare beitragen – weil der grösste Teil der Arbeiten auf Boden der Gemeinde Kiesen ausgeführt wird. SVP-Grossrätin Katja Riem, selber Kiesenerin, monierte zwar am Mittwochvormittag in der kurzen Debatte im Kantonsparlament, dass es ja vor allem Bund und Stadt Bern seien, die von den Arbeiten in Kiesen profitieren würden. Weil seine Autobahn und ihre Trinkwasserleitung geschützt werden müssen.