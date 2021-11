Kolumne Christian Seiler – Widerspenstige Biester Manchmal ist ein bisschen Gewalt die beste Lösung – zumindest bei Quitten. Drei Rezepte, die Sie mit diesen schwierigen Früchten versöhnen werden. Christian Seiler (Das Magazin)

Hart, tough und klebrig: Wären Quitten eine Popband, sie würden es nicht in die Charts schaffen. Foto: Westend61/Getty Images

Natürlich lohnt es sich schon allein, zwei, drei Quitten vom Markt nach Hause zu nehmen, sie in eine Schale zu legen und sich am Duft zu erfreuen, der nach kürzester Zeit die Wohnung auskleidet. Es ist das Mindeste, was man mit reifen Quitten tun kann. Sie erfreuen uns mit ihrem Anblick, dem Samt ihrer Oberfläche und diesem subtilen Geruch, der manchmal an Rosen erinnert und mehr Eleganz besitzt als die meisten teuren Duftkerzen und -öle.

Wenn sie allerdings schon im Haus sind, könnten wir doch auch darüber nachdenken, sie zu verarbeiten. Ich weiss, Quitten sind widerspenstige Biester, hart, tough und klebrig. Dafür entschädigen sie mit einem subtilen Geschmacksspektrum, das zwischen Süsse und Säure alles zu bieten hat, und mit einer Konsistenz, die Marketingmenschen ein «Alleinstellungsmerkmal» nennen würden.