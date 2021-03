Kartenspiel zur Corona-Pandemie – Wider den grauen Corona-Alltag Ein Spiel, so unberechenbar wie die Pandemie: «Lockdown» bringt Spass und Action an den Stubentisch. Die Kreation einer jungen Gruppe von Oberländerinnen und Oberländern thematisiert die Krise auf eine humorvolle Art. Christoph Buchs

Die erste Auflage des Kartenspiels ist derzeit im Druck und wird voraussichtlich ab Mitte April versandt. Foto: PD

Der Lockdown nervt. Er zermürbt. Er ist langweilig. Zu Hause in den eigenen Wänden bleiben heisst auch, einiges an Zeit totzuschlagen. Oder besser: Zeit zu nutzen. Zum Spielen beispielsweise.

Am Stubentisch einer WG in Matten bei Interlaken wurde stundenlang gespielt in den vergangenen Monaten. Karten- und Brettspiele, für Spass und Entspannung wider den grauen, eintönigen Corona-Alltag. Und es wurde diskutiert. Über das Virus, über den Lockdown. Darüber, dass allzu viel Ernsthaftigkeit ins menschliche Leben eingekehrt ist.

Letzteres fanden die Bewohnerinnen und Bewohner der WG in Matten eigentlich unnötig. Warum nicht den Lockdown mit Lockerheit betrachten? Ibrahim N’hili begann zu basteln. Der 30-jährige Luzerner, der seit ein paar Monaten regelmässig bei seiner Freundin in Matten zu Besuch ist, nahm ein bestehendes Kartenspiel und klebte seine selbst gezeichneten Bilder darauf. «Hamstereinkäufe» heisst so eine Karte beispielsweise, «Hustenanfall» eine andere. Auf der «Shitnews»-Karte kreisen zwei Fliegen über einem dampfenden Misthaufen. «Fake News» gibts ebenfalls. Sie zeigt ein unverkennbar orangefarbenes Gesicht mit blonder Haartolle. Und wer der glatzköpfige Redner auf der Karte namens «Bundesentscheid» ist, dürfte auch sofort klar sein.