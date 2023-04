YB vor Halbfinal gegen FCB – Wicky fordert Gier für den Einzug in den Cupfinal Die Formkurve stimmt, ein paar Fragezeichen gibt es dennoch: Wie es vor einem der wichtigsten Spiele der Saison um die Gefühlslage der Young Boys steht. Fabian Sangines

Den FCB im Blick: Raphael Wicky und seine Young Boys stehen vor einem der wichtigsten Spiele der Saison. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Ein bisschen wirkte es schon, als übe sich Raphael Wicky in Understatement, als er nach dem 3:0 gegen den FC Basel vor die Medien trat. Natürlich, er lobte den tatsächlich hervorragenden Auftritt seines Teams, warnte aber auch vor möglichen Konsequenzen, was da hätte passieren können, wenn die Basler ihre einzige Chance beim Stand von 0:0 genutzt hätten. Angesichts der Dominanz von YB erschienen diese Worte aber eher so, als wolle er rund zwei Wochen vor dem Cuphalbfinal zur Sicherheit auf die Euphorie-Vollbremse treten. Doch nach dem 1:2 in Genf ergibt dieser Hinweis plötzlich Sinn.