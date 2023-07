Schwingerkönig Wicki triumphiert – Die Innerschweizer halten Dominator Staudenmann in Schach Erstmals beendet der Berner 2023 ein Kranzfest nicht auf Rang 1 – trotz fünf Siegen und nur einem Gestellten beim Innerschweizer Teilverbandsfest. Das hat auch einen unschönen Grund. Alex Trunz

Saisondominator Fabian Staudenmann (oben) staunt, wie einfach sich der Innerschweizer Damian Stöckli im fünften Gang auf den Rücken legen lässt. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Werner Bürki (1933), Otto Marti (1938), Fritz Uhlmann (1968), Ruedi Hunsperger (1970) und Christian Stucki (2018): Nur diese fünf Berner haben es in der 117-jährigen Geschichte des Innerschweizer Verbandsfests geschafft, als Gastschwinger den Titel zu gewinnen. Fabian Staudenmann gelang es am ISV-Fest 2023 (noch) nicht, in diesen illustren Kreis vorzustossen. Vorwerfen muss sich der Saisondominator aber nicht viel. Nach einem Gestellten im Anschwingen gegen den Zuger Mitfavoriten Pirmin Reichmuth reihte er fünf Siege aneinander. Damit bleibt er in dieser Saison zwar weiter ungeschlagen, konnte sich aber im sechsten Kranzfest der Saison erstmals nicht als Sieger feiern lassen. Trotzdem sammelte er auch wertvolle Erfahrungen, was auf einen Gastschwinger an einem Teilverbandsfest alles zukommen kann.

Was Staudenmann letztlich die Schlussgang-Teilnahme kostete, waren die fehlenden Maximalnoten. Das lag einerseits an ihm, weil er mehrere Gegner nicht platt auf den Rücken legen konnte und am Ende nur eine 10 auf dem Notenblatt hatte. Andererseits aber auch an den taktierenden Innerschweizer Widersachern, die sich fast freiwillig ergaben, als sie einmal auf dem Boden lagen – wie Werner Suppiger im vierten und Damian Stöckli im fünften Gang. Das kostete Staudenmann entscheidende Viertelpunkte. «Es spielt nicht so eine Rolle, wie ich es gesehen habe», sagte er später im TV-Interview. «Vielleicht war es so, vielleicht ist dies auch eine Unterstellung.» Um dann noch anzufügen: Sollte dies tatsächlich der Fall gewesen, hätte das für ihn als Schwinger «mit fehlendem Respekt gegenüber dem Gegner, aber auch gegenüber sich selber zu tun».

Staudenmanns Auftritt mit Platz 3 war dennoch abermals beeindruckend, hatte er doch an den letzten beiden Wochenenden zuerst den Schwarzsee-Schwinget, dann das Berner Kantonalfest bestritten und beide gewonnen. Deshalb habe er in den letzten Tagen einige Termine abgesagt und auch das Training dosiert, um gut zu regenerieren.

Wicki ungefährdet, Ledermann verpasst Kranz knapp

Weil die Innerschweizer mit Staudenmann den gefährlichsten Herausforderer also in Schach hielten, feierte Titelverteidiger Joel Wicki auf souveräne Art den dritten Triumph an seinem Heimfest. Ohne auch nur einmal ernsthaft gefährdet zu sein, meisterte der Schwingerkönig sein Pensum zum Teil gar mit Blitzsiegen, die längst sein Markenzeichen sind. Damit hat Wicki nun auch fünf Saisonsiege auf seinem Konto. Nur am Oberaargauischen war er leer ausgegangen. Sein Bezwinger im spektakulären Schlussgang: Fabian Staudenmann.

Bei Michael Ledermann, dem zweiten Berner Trumpf am ISV-Verbandsfest, lief es von Beginn weg nicht nach Wunsch. Im Anschwingen lag er gegen den Schwyzer Eidgenossen Michael Gwerder schon nach wenigen Sekunden auf dem Rücken – ein strittiger Entscheid allerdings, wie die TV-Bilder aus verschiedenen Perspektiven zeigten. Und nach einem Gestellten im zweiten Duell war für den Mittelländer sein 25. Kranz bereits gefährdet. Trotz drei Siegen aus den letzten vier Gängen verpasste er das Eichenlaub um einen Viertelpunkt.

Ebenfalls nicht zum Kranz reichte es Nando Durrer, obwohl er keinen der sechs Gänge verlor. Der für den SK Sumiswald schwingende Nidwaldner sorgte im zweiten Gang aber für Spektakel. Gegen den gleich 25 Zentimeter grösseren Damian Ott wehrte er sich keck, konnte den Nordostschweizer Eidgenossen kurz gar in Verlegenheit bringen und verdiente sich den gestellten Gang wie den Applaus des Publikums redlich.

Schlussrangliste Infos einblenden ISV-Teilverbandsfest in Dagmersellen. 12’500 Zuschauer. Schlussrangliste: 1. Joel Wicki (Sörenberg) 59.50. 2. Pirmin Reichmuth (Steinen) 58.25. 3. Fabian Staudenmann (Guggisberg) 58.00. – Ferner (ohne Kranz): 10b. Michael Ledermann (Mamishaus) 56.25. 16d. Nando Durrer (Alpnach/SK Sumiswald) 54.75.

