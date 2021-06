Maternité Alpine in Zweisimmen – Wichtiges Zwischenziel erreicht Dank Crowdfunding, Spenden und Gemeindebeiträge ist das Betriebsjahr 2022 für die Maternité Alpine in Zweisimmen gesichert. Kerem S. Maurer

Blicken erwartungsvoll nach vorn: Rund 30 Stimmberechtigte an der GV der Maternité Alpine. Kerem S. Maurer

An der 6. Ordentlichen Generalversammlung der Maternité Alpine herrschte unter den rund 30 Stimmberechtigten erstmals seit langem wieder verhaltener Optimismus. Stand der Betrieb Anfang Jahr noch auf der Kippe und sogar eine mögliche Schliessung per Ende Jahr im Raum, konnte Verwaltungspräsidentin Anne Speiser in dieser Hinsicht Entwarnung geben.

Dank dem erfolgreichen Crowdfunding, bei dem über 100’000 Franken zusammengekommen waren, und dank – trotz Corona-Jahr – hohen Spenden und den letztlich gesprochenen Gemeindebeiträgen von zehn Franken pro Einwohner, ist der Betrieb bis 2023 gesichert.

Solidarische Gemeinden

Erwähnenswert ist, dass neben den Gemeinden des Obersimmetals und des Saanenlands mit Därstetten und Oberwil auch zwei Niedersimmentaler Gemeinden einen Solidaritätsbeitrag gesprochen haben.

«Ein wichtiges Zwischenziel ist erreicht!», freut sich Anne Speiser und zeigt sich sehr dankbar, dass der Mietvertrag für das Geburtshaus um ein Jahr verlängert werden konnte. Speisers Fazit am Ende des Geschäftsberichtes: «Wir sind gekommen, um zu bleiben.»

Probleme bleiben

Die Zahlen des Geburtshauses bewegen sich im gewohnten Rahmen. Zur Geburt angemeldet waren im Betriebsjahr 2020 95 Frauen (Vorjahr 120), von denen gut jede dritte, nämlich 38 Prozent (Vorjahr 50 Prozent), aus medizinischen Gründen nicht aufgenommen werden konnte. Von den verbliebenen 60 Frauen mussten 6 in eine Geburtsabteilung eines Spitals verlegt werden (Vorjahr 5), womit effektiv 54 Frauen (Vorjahr 55) ihr Kind in der Maternité zur Welt gebracht haben.

Die Jahresrechnung weist ein Defizit von 114’390 Franken aus, welches wie schon in den Jahren zuvor mit Spenden und Geldern aus dem Fonds aufgefangen wurde, womit eine schwarze Null ausgewiesen wird. Für das Betriebsjahr 2022 werden 60 Geburten erwartet, dazu ein Defizit von 111’500 Franken und Spenden in der Höhe von 100’000 Franken. «Auch wenn wir einen Schritt weiter sind, bleiben wir weiterhin auf Spenden angewiesen», betont Speiser.

Integration in Campus?

Auch hinsichtlich des Gesundheitscampus zeigte sich die Verwaltungspräsidentin optimistisch. Endlich sei geplant, was die Maternité Alpine schon immer wollte, nämlich ein vollwertiges Mitglied des Gesundheitscampus zu werden. Doch definitiv beschlossen ist die Sache noch nicht.

Die Vorteile einer solchen Integration liegen auf der Hand: Das Geburtshaus hätte einen Rund-um-die-Uhr-Zugang zu einem Operationssaal für Nothilfe, und auch andere Synergien in der Zusammenarbeit in einem Campus würden ermöglicht.

Ein weiterer Vorteil wäre die Integration des Geburtshausdefizits in das Campusdefizit. Die definitive Entscheidung über eine allfällige Integration des Geburtshauses in den Campus wird für Ende Jahr erwartet.

Anne Speiser bleibt Präsidentin

Die Verwaltungsmitglieder Marianne Haueter, Alexandra Schläppi, Martin Hefti, Hans Schär, Tabitha Perreten und Anne Speiser wurden in ihren Ämtern bestätigt. Speiser stellt sich für weitere zwei Jahre als Präsidentin zur Verfügung.

Als neues Verwaltungsmitglied wurde Ursula Michel, die schon einmal das Amt der Präsidentin in der Verwaltung innehatte und von Speiser als «Frau der ersten Stunde» bezeichnet wurde, mit viel Freude und Applaus willkommen geheissen. Ueli Stucki aus Zweisimmen beschloss in Form eines Kurzreferats die Versammlung mit einem humoristischen Blick auf sein Leben und Wirken als Arzt in Zweisimmen.

