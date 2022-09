Ehrung in Interlaken – Wichtiger Support für junge Talente Die Nachwuchstalente Lena Rohde und Nils Aebersold konnten jüngst Erfolge feiern. Auch dank der Unterstützung des Fördervereins Spitzensport und Berufslehre. Monika Hartig

Die Sportlerehrung im BZI (v.l.): Karin Stingelin (Koordinatorin Spitzensport), Nils Aebersold (Spitzensportler, Rad), Vreni Grossmann (Geschäftsführerin Förderverein), Lena Rohde (Spitzensportlerin, Wasserball) und Barbara Josi (Präsidentin Förderverein). Foto: Monika Hartig

«Die Toleranz von meinen Lehrern, der Schulleitung und vom Lehrbetrieb war da. So konnte ich die Medaille holen», sagte Nils Aebersold (19). Das junge Biketalent aus Steffisburg gewann 2021 bei den Junioren die Bronzemedaille an den XCO-Weltmeisterschaften im Val di Sole. Kürzlich konnte Aebersold zudem seine Lehre bei der Eberhard Schreinerei AG in Hünibach abschliessen.