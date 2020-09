Wiler gewinnt Spitzenkampf – Wichtiger Sieg beim Hofbauer-Abschied Die Unteremmentaler bezwingen Malans 3:1 und bleiben als einziges Team ohne Punktverlust. Im Zentrum stand aber die Ehrung Matthias Hofbauers. Marco Spycher

Von der Strafbank zum Torerfolg: Krister Savonen trifft zum 3:1. Foto: Marcel Bieri

Alle sind sie gekommen: Freunde, Familie, Bekannte, Fans. Sie wollen dabei sein, beim vorerst letzten grossen Auftritt von Matthias Hofbauer. Anlässlich des Spiels Wiler-Ersigen gegen den UHC Alligator Malans wird der 39-Jährige am Sonntagabend offiziell verabschiedet, als siebter Spieler in die Hall of Fame des Vereins aufgenommen, seine Trikotnummer 19 wird nicht mehr vergeben werden.

Am 1. März bestritt Hofbauer in Chur sein letztes Spiel als Aktiver, 19 Tage später gab er seinen Rücktritt bekannt. Nach insgesamt 23 Jahren Unihockey auf höchstem Niveau, 1’073 Skorerpunkten in 565-NLA-Spielen, zehn Weltmeisterschaften. Es sind aussergewöhnliche Werte, die den 39-Jährigen zum erfolgreichsten Schweizer Unihockeyspieler der Geschichte machen.

Als Hofbauer für die Ehrung das Feld in der Sporthalle Grossmatt betritt, stehen die Spieler beider Teams Spalier, die Zuschauer applaudieren. Er scheint den Moment zu geniessen, strahlt übers ganze Gesicht. «Es war ein emotionaler Abend und ein schöner Abschluss», sagt er später.

Reto Luginbühl (links), Präsident vom SV Wiler-Ersigen, ehrt den zurückgetretenen Matthias Hofbauer. Foto: Marcel Bieri

Vom 0:1 zum 2:1 in einer Minute

Emotional ist auch der Spitzenkampf. Nach 12 Minuten und einem schnell ausgeführten Freistoss geht Malans in Führung. Und diese hält bis zur 30. Minute. Das Heimteam, lange Zeit zu kompliziert in seinen Angriffen und mit vielen Ungenauigkeiten im Spielaufbau, kommt durch Nico Mutter zum Ausgleich. Und nur eine Minute später gelingt Michal Dudovic mit einem satten Schuss aus dem Halbfeld das 2:1.

Der 21-jährige Slovake setzt damit seinen Lauf fort. Bereits im Spiel zuvor gegen Rychenberg (9:5) war er dreimal erfolgreich und steht nun bei fünf Saisontreffern. «Ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht», sagt er und lacht. Die beiden Teams, nach drei Runden mit makelloser Bilanz, liefern sich in der Folge eine unterhaltsame Partie, auch die Torhüter überzeugen.

Gute Leistung in der Defensive

Rund zehn Minuten vor Schluss macht sich Wiler-Ersigen das Leben dann unnötig schwer. Während bereits Krister Savonen eine Strafe absitzt, sorgt Philipp Affolter mit einem Stossen dafür, dass Malans in doppelter Überzahl agieren kann. Das Heimteam aber bleibt auch bei 3 gegen 5 kompakt, blockt Schüsse und lanciert, just als Savonen von der Strafbank zurückkommt, einen Konter. Der Finne wird von Marco Louis gut in Szene gesetzt und verwertet in einfacher Unterzahl zum 3:1-Schlussstand.

Dudovic spricht von einem schwierigen Match gegen einen guten Gegner, wobei die Defensivleistung entscheidend gewesen sei. Weil Floorball Köniz gegen GC verliert (siehe Box), übernimmt Wiler-Ersigen die Tabellenführung und bleibt als einziges Team ohne Punktverlust.

So sagt Dudovic: «Spätestens jetzt haben wir bewiesen, dass wir wieder ein sehr gutes Team haben.» Auch ohne Matthias Hofbauer.