Wasserkraftwerk Trift – «Wichtiger Beitrag zur Energiewende» Die Bau-, Energie-, Verkehrs- und Raumplanungskommission unterstützt das Konzessionsgesuch der Kraftwerke Oberhasli.

Die KWO planen, beim Triftsee ein Wasserkraftwerk zu bauen. Foto: Gilles Simond

Die Bau-, Energie-, Verkehrs- und Raumplanungskommission (BaK) beantragt dem Grossen Rat, dem Konzessionsgesuch der Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) für den Bau eines neuen Speicherkraftwerks an der Trift im Gadmental zuzustimmen. Wie das Amt für Kommunikation mitteilt, würde das geplante Kraftwerk gemäss BaK «massgeblich dazu beitragen, dass die Ziele der Energiewende in der Schweiz erreicht werden können».

Mit dem Stausee liesse sich die Versorgungssicherheit in den Wintermonaten steigern und die Abhängigkeit von Stromimporten aus dem Ausland senken, ist die BaK der Meinung. Man erachte «dieses Projekt als wichtigen Beitrag zur Energiewende» und beantragt deshalb dem Grossen Rat, dem Konzessionsgesuch zuzustimmen.

Ebenso beantragt die BaK, der Übertragung der Wasserkraftkonzession am Sousbach an die neue Konzessionärin Kraftwerk Sousbach AG zuzustimmen. Die BKW Energie AG und die EWL-Genossenschaft (früher das EWL Elektrizitätswerk Lauterbrunnen) beabsichtigen, für den Bau und Betrieb des neuen Wasserkraftwerkes am Sousbach die Kraftwerk Sousbach AG zu gründen. Der Grosse Rat wird über diese und weitere Energie- und Baugeschäfte in der Wintersession befinden.

pd/aka