Das Erbe der Pfahlbauer – Wichtige Funde aus dem Oberaargau Die Pfahlbauten beim Burgäschi- und Inkwilersee füllen eine archäologische Lücke. Heuer steht das Unesco-Welterbe besonders im Fokus. Sebastian Weber

Rund um den Burgäschisee gibt es mehrere Pfahlbaufundstellen. Foto: Thomas Peter

Die Archäologen haben in diesem Jahr Grund zum Feiern: Vor 10 Jahren sind die prähistorischen Pfahlbauten um die Alpen offiziell in die Unesco-Welterbeliste aufgenommen worden. Stellvertretend für die über 1000 bekannten Pfahlbaufundstellen aus der Jungsteinzeit und Bronzezeit sind damals 111 von ihnen ausgewählt worden – in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Slowenien und der Schweiz.

Komplett auf dem Gebiet des Kantons Bern liegen sechs jungsteinzeitliche Pfahlbaufundstellen des Unesco-Welterbes. Doch es lohnt sich ein Blick über die Kantonsgrenzen hinaus: Denn auf der Liste befinden sich auch zwei Fundstellen unmittelbar hinter der Grenzlinie – beim Inkwiler- und beim Burgäschisee.