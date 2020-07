Kapitaler Sieg des FC Thun – Wichtig für den Kopf Der FC Thun hat im Abstiegsknüller gegen Xamax Stärke demonstriert und beim 3:0-Sieg enorm wichtige Punkte gesammelt. Grégory Karlen traf für die Berner Oberländer doppelt. Adrian Lüpold

Grégory Karlen buchte gegen Xamax zwei Tore für den FC Thun. freshfocus

Das Schlussbouquet zündete mit Grégory Karlen einer der filigransten Techniker in der Mannschaft des FC Thun. Mutterseelenallein rannte der zentrale Mittelfeldspieler in der vierten Minute der Nachspielzeit nach einem Konter durch die gegnerische Platzhälfte. Lockeren Schrittes erreichte er den verwaisten Strafraum von Xamax. Er beobachtete, wie der Neuenburger Torhüter Laurent Walthert ihn mit zappelnden Armen nervös machen wollte, düpierte ihn aber dennoch mit einem flachen sauberen Abschluss ins rechte Eck. Karlens Treffer markierte den 3:0-Endstand gegen den Tabellenletzten aus der Westschweiz.

Es war ein kapitaler Sieg des FC Thun, der im Kampf gegen den Abstieg an Wichtigkeit kaum zu überbieten ist und den Berner Oberländern in der Rangliste nun eine Marge von immerhin fünf Punkten Vorsprung auf das Schlusslicht gibt. «Dieser Erfolg tut uns richtig, richtig gut», gab der Torschütze, der bereits das 2:0 in der ersten Halbzeit gebucht hatte, kurz darauf strahlend zu Protokoll. «Vom mentalen Aspekt her war dieser Match gegen den Tabellenletzten Xamax eine wirklich grosse Herausforderung. Ich bin froh, dass alles so gut gekommen ist», erklärte der 25-Jährige.

Ein perfekter Corner

Tatsächlich ist im Abstiegskampf die mentale Frische mitunter genauso wichtig wie Einsatzbereitschaft oder spielerisches Flair. Der Druck, unbedingt Punkte gewinnen zu müssen, kann Flügel verleihen und antreiben. Er kann aber auch hemmend und lähmend wirken und die Nervosität fördern. Und genau so hatte es auch in den ersten Minuten des Abstiegsknüllers zwischen dem Vorletzten Thun und dem Schlusslicht aus Neuenburg ausgesehen. Es stand viel auf dem Spiel. Sehr viel. Und das manifestierte sich in einem zerfahrenen Beginn.

Fehlpässe hüben wie drüben, wenig Spielfluss und harte Zweikämpfe prägten das Geschehen. Die Nervosität war beinahe greifbar bis unter das Stadiondach. Doch sie verflog – zumindest aus Sicht der Thuner – nach 12 Minuten. Kenan Fatkic demonstrierte in Perfektion, wie ein Corner richtig getreten werden sollte: mit viel Schmackes. Und mit so viel Zug und Effet, dass es für jede Abwehrreihe schwierig wird, wenn ein Sturmtank wie Ridge Munsy angeflogen kommt und ihn per Kopf ins Tor wuchtet. Dieser 1:0-Führungstreffer war für die Berner Oberländer wie eine Art Knopflöser. Selbstbewusstsein und Sicherheit stiegen bei den Thunern nun fast mit jeder Aktion. Die Mannschaft von Trainer Marc Schneider führte fortan auch spielerisch die klar feinere Klinge als Xamax. Und die optische, spielerische Überlegenheit mündete in Karlens sehenswertem Heber, der den Thunern in der 32. Minute das 2:0 bescherte.

Welle mit 1000 Fans

Xamax-Trainer Stéphane Henchoz wechselte zur zweiten Halbzeit gleich drei neue Kräfte ein. Der ehemalige Weltklasseverteidiger und 72-fache Schweizer Nationalspieler musste auch irgendetwas unternehmen. Irgendetwas probieren. In der Tat versuchten die Neuenburger nun etwas aktiver ans Werk zu gehen. Doch praktisch alles blieb dabei Stückwerk. Der FC Thun bekundete wenig Mühe mit den Bestrebungen von Xamax, verpasste es aber zunächst auch einige Male, aus aussichtsreicher Position das vorentscheidende 3:0 zu schiessen. Erst Karlens Schlussbouquet erlöste die Spieler des FC Thun endgültig und liess sie nach dem Schlusspfiff ausgiebig mit den 1000 Zuschauern die Welle zelebrieren.

«Im Moment läuft es vor allem in den Heimspielen sehr gut», sagte Grégory Karlen. «Und sehr wichtig ist für uns auch, dass wir nach den zuletzt nicht guten Auswärtsspielen wieder eine solide Leistung abrufen konnten.» Dies sei sehr wichtig für den Kopf und gebe auch Moral für die kommenden schweren Aufgaben, meinte der Doppeltorschütze. Bereits am Mittwoch geht es für die Berner Oberländer mit einer Reise ins Tessin zum FC Lugano weiter – gesetzt den Fall, dass die Meisterschaft nach den Corona-Infektionen beim FC Zürich nicht doch noch abgebrochen wird. «Zwischen den Spielen bleibt immer nur sehr wenig Zeit. Es ist wichtig, dass wir uns nun wieder schnell aktiv erholen, damit wir am Mittwoch wieder angreifen können», sagte Karlen.