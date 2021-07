Kritik an Impfung von Kindern - WHO-Chef: «Die Pandemie könnte schon unter Kontrolle sein»

Harsche Kritik an reichen Ländern – WHO-Chef: «Die Pandemie könnte schon unter Kontrolle sein» Tedros Ghebreyesus nennt die Impfstoffverteilung einen «moralischen Skandal» und kritisiert Länder wie die Schweiz, die jetzt schon ihre Kinder immunisieren.

Laut WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus kritisiert die reichen Nationen für ihr Horten von Impfstoffen auf Kosten von gefährdeten Personen in anderen Ländern. (Archivbild) Foto: Laurent Gillieron (Keystone/AP)

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Olympia-Macher von Tokio für ihre Corona-Massnahmen gelobt. «Sie haben ihr Bestes getan, um diese Spiele so sicher wie möglich zu machen», sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch als Gastredner bei der 138. Session des Internationalen Olympischen Komitees.

Das Zeichen des Erfolgs seien nicht null Fälle. Vielmehr gehe es darum, Neuinfektionen rasch zu erkennen und davon betroffene Personen zu isolieren, damit das Virus sich nicht weiter verbreiten könne. «Es gibt kein Nullrisiko im Leben», betonte der Äthiopier.

WHO hat Japan beraten

Die Uno-Organisation hatte das IOC und die japanischen Gastgeber bei der Entwicklung der Corona-Massnahmen für die Sommerspiele beraten. Die Pläne und Vorsichtsmassnahmen würden nun auf dem Prüfstand stehen, sagte Tedros.

«Ich hoffe wirklich sehr, dass sie erfolgreich sind», fügte der 56-Jährige hinzu. «Möge die olympische Fackel ein Symbol der Hoffnung sein, dass den Planeten durchquert und einen Neuanfang in einer gesünderen, sichereren und faireren Welt erleuchtet.»

Der WHO-Chef zeichnete in seiner Rede ein kritisches Bild nach eineinhalb Jahren Corona-Krise. «Die Pandemie ist ein Test – und die Welt fällt durch», sagte Tedros. Vier Millionen Menschen seien bereits gestorben, bis zum Ende der Olympischen Spiele am 8. August würden rund 100'000 weitere Corona-Tote hinzukommen.

Moralischer Skandal

«Die Gefahr ist nicht vorbei, bis sie überall vorbei ist», mahnte Tedros. Wer denke, die Pandemie sei vorüber, weil sie in seinem Land unter Kontrolle sei, lebe in einem «Narrenparadies».

Der WHO-Generaldirektor bezeichnete es als moralischen Skandal, dass 75 Prozent der bisher insgesamt verabreichten Impfstoffe auf nur zehn Ländern verteilt worden seien. «Die Pandemie könnte schon unter Kontrolle sein, wenn der Impfstoff gerechter verteilt worden wäre», sagte Tedros.

Die bisher verabreichten Dosen hätten gereicht, um alle Älteren und das Gesundheitspersonal auf der ganzen Welt zu schützen, wenn die Impfstoffe gleichmässig verteilt worden wären. «Dann wären wir in einer viel besseren Situation.»

Kritik an Impfung für Kinder

Die Pandemie ende erst, wenn die Ausbreitung in jedem einzelnen Land kontrolliert werden könne, sagte Tedros. «Länder, die jetzt ihre Kinder und andere Gruppen mit geringem Risiko impfen, tun dies auf Kosten von gefährdeten Personen und Gesundheitsmitarbeitenden in anderen Ländern», betonte Tedros. «Das ist die Realität.»

Mit der Covax-Initiative habe man bisher 72 Millionen Dosen verteilen können, doch um bis September wie geplant 10 Prozent der Welt geimpft zu haben, benötige es 250 Millionen Dosen mehr. Die reichen Ländern müssten mehr Impfstoffe an Covax freigeben, forderte Tedros, und zwar jetzt.

SDA/anf

Fehler gefunden?Jetzt melden.