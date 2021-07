Menuhin Festival Gstaad – «When I’m Sixty-Four» – jetzt ist er es! Nigel Kennedy, Enfant terrible unter den Geigenvirtuosen, spielt das Beatles-Lied schon lange – jetzt ist er tatsächlich 64-jährig. Und weiter König des Cross-overs, wie sich in Gstaad zeigte. Orith Tempelman

Nigel Kennedy betritt die Bühne in Gstaad im Fussball-Trikot. Foto: PD/Raphaël Faux

Das Konzertzelt ist voll, zumindest so voll, wie es die Corona-Bestimmungen erlauben, und das Publikum wartet gespannt auf den Solisten des Abends. Plötzlich tritt da einer in schwarzen Schlabberhosen und Football-T-Shirt auf die Bühne, eine Kaffeetasse in der Hand und ein breites Grinsen im Gesicht – Kennedy wie er leibt und lebt.

«My Deutsch is nix good.» Nigel Kennedy

«My Deutsch is nix good, my français presque perfect – je suis 64 maintenant – but I’ll stick to English», sagt er und stellt gleich die Mitglieder seiner Band vor: Beata Urbanek-Kalinowska, Violoncello, Rolf Bussalb, Gitarre, Piotr Kulakowski, Kontrabass und «fast ein Musiker» Krysztof Dziedzic, Schlagzeug – alle aus Kennedys Wahlheimat Polen. Und: «I’m Nigel.»