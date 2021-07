4. Eigertour in Grindelwald - Wetterkapriolen erschweren das Fliegen

4. Eigertour in Grindelwald – das hochalpine Gleitschirmrennen – Wetterkapriolen erschweren das Fliegen Das heftige Gewitter vom Donnerstagnachmittag erforderte ab 15 Uhr einen Rennunterbruch. Am Freitag um 6 Uhr gehts für die Abenteuerflieger weiter. Bruno Petroni

Schönwettermorgen: Die Reichenbacherin Sonja Holzer startete am Donnerstag früh um 7 Uhr auf der Sulegg (2345 m) in Richtung Kandertal. Im Hintergrund die Lobhörner. Foto: Bruno Petroni

So richtig hart ist sie dieses Jahr, die Eigertour. Das viertägige Abenteuer-Gleitschirmrennen kreuz und quer durch das Berner Oberland war an den ersten zwei Tagen geprägt von Nebelbänken und Regenschauern. Am Donnerstagnachmittag musste das Rennen wegen einer aufkommenden grossen Gewitterfront gar gestoppt werden; zu hoch wäre das Risiko für die achtzig Athleten aus zwanzig Nationen gewesen.

Mittwochnachmittag bei der Lobhornhütte: Thomas Ulrich passiert den Wendepunkt ohne langen Aufenthalt. Foto: Bruno Petroni

Wie heikel die Wetterlage zurzeit zum Fliegen ist, zeigte sich am Mittwochabend, als John Westall im Anflug zur Lobhornhütte vom Männlichen her kommend an der Nordflanke des Bällenhöchst in Gewitterböen geriet und mit viel Glück auf einem mit Gras durchsetzten Felsenband «einschlug». Der Engländer wurde leicht verletzt durch die Rega geborgen und ins Spital zur Kontrolle überführt. Später konnte mit dem Helikopter auch sein Gleitschirm aus dem steilen Gelände geholt werden.

Einstündiges Schönwetterfenster: Der Obwaldner Roland Widmer erreicht vor 7 Uhr morgens die Sulegg. Unter den Wolken im Hintergrund befinden sich Interlaken und der Brienzersee. Foto: Bruno Petroni

Dort hinten (rechts) liegt das Kandertal. Dorthin führt die Route. Die Athleten prüfen auf der Sulegg, auf welchem Weg sie dorthin fliegen wollen. Foto: Bruno Petroni

Oberländer an der Front

Trotz fehlender Thermik kamen vor allem die Favoriten gut vorwärts – bis zum Rennunterbruch haben die Führenden die Hälfte der Strecke bereits hinter sich gebracht –, wenn auch vorwiegend zu Fuss. Mit vielen Hundert Höhenmetern Aufstieg und nachfolgenden Gleitflügen konnten sie Strecke machen.

An der Spitze liegen momentan gemeinsam der Mattner René Mühlemann, Lars Meerstetter (Meiringen) und der Ostschweizer Sebastian Weber. Das Trio konnte sich um etwa zwei Stunden vom Topfavoriten und dreifachen Eigertour-Sieger Chrigel Maurer, von dessen Bruder Michael, Sepp Inniger (alle drei aus Frutigen), Hanes Kämpf (Interlaken), Nicola Heiniger (Uttigen) und Sebastian Schlegel (St. Gallen) absetzen.

Während das Teilnehmerfeld immer noch im Aufstieg von Grindelwald her ist, starten bereits die ersten Athleten von der First – in den Nebel hinaus. Foto: Bruno Petroni

Die Eigertour ist ein Gleitschirm-Biwakrennen, bei welchem fünfzehn Berghütten in einer vorgegebenen Reihenfolge besucht werden müssen. In diesem Jahr führt die Route über die Grenzen des Berner Oberlandes hinaus ins Lötschental und weiter bis zur Galmihornhütte oberhalb von Münster (Goms). Das Rennen dauert bis zum Samstag, 17 Uhr; Start und Ziel befinden sich auf dem Eiger+-Platz in Grindelwald.

Atemberaubende Naturerlebnisse sind auch während eines Rennens garantiert. Foto: Bruno Petroni

Ungemein steil: Der Vrenelistutz zur Lobhornhütte hinauf. Foto: Bruno Petroni

Die 4. Eigertour kann im Internet per Livetracking mitverfolgt werden.

Small Talk zwischen zwei Kapazitäten: Der Urner Reto Reiser (links) bespricht sich mit René Mühlemann. Der Mattner führt nach 36 Stunden das Rennen an. Foto: Bruno Petroni

Wenn der «kleine» Bruder vom «grossen» Tipps bekommt: Michael Maurer (rechts) vor dem Start in Grindelwald mit seinem erfolgreichen Bruder Chrigel. Foto: Bruno Petroni

In fotogener Dreierformation fliegen diese Athleten vom Männlichen her Richtung Sulwald und landen oberhalb des Chüebodmi rein. Foto: Bruno Petroni

Viel Publikum: Trotz Nebel und Schlechtwetter finden sich bei den populären Startplätzen immer wieder zahlreiche interessierte Zuschauer ein. Foto: Bruno Petroni

Morgenromantik an der Eigertour: Dieser Athlet startet von der Sulegg. Foto: Bruno Petroni

Fehler gefunden?Jetzt melden.