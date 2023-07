11. Eiger Ultra Trail – Wetterglück und zwei neue Streckenrekorde Die 11. Ausgabe des Eiger Ultra Trails war von Streckenrekorden und einer herausfordernden Wetterlage geprägt. Hannes Namberger und Katharina Hartmuth liefen am schnellsten.

Zwei Grössen der Szene im Gespräch (v.l.): Kilian Jornet Burgada, Mister Ultra Trail und zum ersten Mal am Eiger Ultra Trail dabei, mit Hannes Namberger, Sieger über 101 km. Foto: PD/Thomas Senf

Dieses Jahr waren die Trail-Running-Läufer besonders schnell unterwegs. Es gab zwei neue Streckenrekorde, wie die Veranstalter mitteilen. Bei den Frauen wurde über 35 Kilometer ein neuer Rekord aufgestellt, bei den Herren über 51 Kilometer.

Allein auf weiter Flur. Einer der Läufer am 11. Eiger Ultra Trail. Foto: PD/Thomas Senf

Über 101 Kilometer feierte Hannes Namberger am 11. Eiger Ultra Trail einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Der Deutsche erreichte das Ziel in Grindelwald mit 26 Minuten Vorsprung nach 11 Stunden und 38 Minuten. Die Vorjahressiegerin bei den Damen, Katharina Hartmuth, lief auch dieses Jahr als Erste ins Ziel. Sie bewältigte die 101 Kilometer 20 Minuten schneller als im Vorjahr und erreichte das Ziel nach 13 Stunden 17 Minuten.

Start zuerst verschoben

Die Wetterlage führte dazu, dass der Start des E250 am Mittwoch zwei Stunden nach hinten verschoben werden musste und der Streckenabschnitt zwischen dem Start in Grindelwald und Kandersteg in tiefere Lagen verlegt wurde. Nach den ersten nassen 24 Stunden klärte das Wetter im Wallis aber auf, und die Läufer konnten das restliche Rennen auf der Originalstrecke bei besten Verhältnissen absolvieren.

Läuferinnen und Läufer unterwegs auf dem Grat der Schynige Platte mit Blick auf den Brienzersee. Foto: PD/Thomas Senf

Erstmals mit dabei war Kilian Jornet Burgada, auch Mister Ultra Trail genannt. Der in Norwegen lebende Katalane ist als aktueller Leader der Ultra-Trail-World-Serie der weltbeste Trail Runner, wie die Veranstalter vermelden. Jornet Burgada lief den Genusstrail E16 und nahm sich an den Posten auch Zeit, um die ihm zujubelnden Kinder abzuklatschen. Er wurde 42. Seine Partnerin Emelie Forsberg war ebenfalls zum ersten Mal am Start in Grindelwald. Sie lief beim E51 als schnellste Frau ins Ziel.

Mit Stirnlampen unterwegs: Läuferinnen und Läufer bei anspruchsvollen Verhältnissen auf dem Eiger Ultra Trail. Foto: PD/Thomas Senf

PD/sp

