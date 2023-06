Gerangel um Ständeratssitze – Weshalb Wasserfallen und Pulver getrennt in den Wahlkampf ziehen Die Grünen hätten einen gemeinsamen Wahlkampf gewollt, die SP sagte ab: Flavia Wasserfallen und Bernhard Pulver kämpfen für sich allein. Marius Aschwanden

Kämpfen um einen Ständeratssitz: Flavia Wasserfallen (SP) und Bernhard Pulver (Grüne) am Parteitag der SP Kanton Bern. Foto: Adrian Moser

Es dürfte das spannendste Berner Politduell in diesem Sommer werden: Nationalrätin Flavia Wasserfallen von der SP gegen Ex-Regierungsrat Bernhard Pulver von den Grünen. Beide kämpfen um den Einzug in den Ständerat.

Dass gleich beide im Oktober gewählt werden, ist unwahrscheinlich. Von den zwei amtierenden Bernern in der kleinen Kammer tritt nur Hans Stöckli (SP) nicht mehr zur Wahl an. Werner Salzmann (SVP) hingegen strebt eine erneute Amtszeit an. Und seine Chancen stehen gut, im bürgerlich dominierten Kanton Bern dieses Ziel zu erreichen.

Entsprechend wahrscheinlich ist es, dass sich SP und Grüne um den anderen Sitz streiten werden. Offiziell heisst es bei den beiden Parteien zwar, dass man im Wahlkampf zusammenarbeiten wolle und aufeinander angewiesen sei.

Klar ist aber auch: Im linken Lager ging es schon harmonischer zu und her.

Die SP gab den Grünen einen Korb

So haben etwa vor vier Jahren Hans Stöckli und Regula Rytz (Grüne) nach den Sommerferien mit einer gemeinsamen Medienkonferenz und einem gemeinsamen Plakat für ein linkes Zweierticket geworben.

Und dieses Jahr? Weder das eine noch das andere ist geplant, wie es bei den beiden Parteileitungen auf Anfrage heisst. Sprich: Flavia Wasserfallen und Bernhard Pulver werden getrennte Wahlkämpfe führen.

Ueli Egger, Co-Präsident der SP Kanton Bern, sagt dazu: «Um in einer Majorzwahl bestehen zu können, müssen beide über die rot-grüne Wählerschaft hinaus mobilisieren. Ein gemeinsames Ticket bringt dafür keinen grossen Mehrwert.»

Brigitte Hilty Haller, Co-Präsidentin Grüne Kanton Bern, sagt dazu: «Wenn wir wirklich etwas verändern wollen im Sinne einer linken Doppelvertretung, dann müssen wir eng zusammenarbeiten. Wir bedauern es sehr, dass es kein Zweierticket gibt.»

«Wir bedauern es sehr»: Brigitte Hilty Haller, Co-Präsidentin Grüne Kanton Bern, ist enttäuscht von der SP. Foto: Nicole Philipp

Oder mit anderen Worten: Die Grünen wollten einen gemeinsamen Wahlkampf, wie er seit 2007 im Kanton Bern üblich ist, die SP hingegen nicht.

Um zu verstehen, wie es zu den Rissen in der linken Harmonie gekommen ist, muss man vor allem auf die Wahlen von 2019 zurückblicken.

Wunden von 2019

Damals lag Regula Rytz nach dem ersten Wahlgang für den Ständerat ziemlich überraschend auf dem zweiten Rang – Hans Stöckli auf dem ersten und Werner Salzmann auf dem dritten. Zwischen SP und Grünen gab es eine Vereinbarung, die besagte, dass sich jene Person für den zweiten Wahlgang zurückzieht, die schlechter abgeschnitten hat.

Sie zog sich nicht zurück: Regula Rytz und Hans Stöckli bei der Medienkonferenz zum zweiten Wahlgang im Oktober 2019. Foto: Raphael Moser

Doch Rytz und ihre Partei hielten sich nicht daran. In Anbetracht der grünen Welle (die Grünen konnten den Wähleranteil von 7,1 auf 13,2 Prozent steigern, die SP verlor von 18,8 auf 16,8 Prozent) und des starken Abschneidens vieler Frauen hielten sie an der Kandidatur fest. Der Angriff scheiterte, Rytz landete auf dem dritten Rang, nach Salzmann und Stöckli.

Bei der Berner SP sorgte dies für grosse Irritation. Noch heute sind die Wunden nicht geheilt, das Vorgehen des Bündnispartners ist nicht verziehen, wie es bei manchen Genossinnen und Genossen heisst. Dies habe eine wichtige Rolle gespielt bei der Frage, ob man dieses Jahr wieder gemeinsam einen Wahlkampf bestreiten wolle.

Neue Machtverhältnisse

Dass mit dem Entscheid, Regula Rytz auch im zweiten Wahlgang antreten zu lassen, Geschirr zerschlagen wurde, bestreitet man im grünen Lager nicht. Gleichzeitig heisst es dort aber auch, dass es andere Gründe gebe, weshalb die Zusammenarbeit mit der SP derzeit eher schwierig sei.

In erster Linie habe dies damit zu tun, dass sich die Grünen spätestens 2019 von der einstigen Juniorpartnerin zu einer ernst zu nehmenden Konkurrentin um linke Wählerinnen und Wähler entwickelt habe. Als solche sei die Partei nicht mehr bereit, sich die SP-Strategie ohne Wenn und Aber aufdrücken zu lassen, hört man. Das wiederum komme dort schlecht an.

Mit der Wahl von Alec von Graffenried (GFL) zum Berner Stadtpräsidenten anstelle von Ursula Wyss (SP) 2017 haben die Grünen zudem bereits einmal gezeigt, dass sie der SP sogar Prestigeposten streitig machen können.

«Auch beste Freunde und Freundinnen stehen in gewissen Situationen in Konkurrenz zueinander.» Ueli Egger, SP-Co-Präsident

Im Ständerat hat Hans Stöckli 2019 zwar die Wiederwahl geschafft. Flavia Wasserfallen kann nun aber nicht auf den Bisherigenbonus zählen und steht mit dem allseits beliebten Ex-Regierungsrat Pulver einem Kontrahenten gegenüber, der sogar im bürgerlichen Lager Zuspruch bekommt.

Die SP habe Angst, glauben nun manche Grüne, und wolle deshalb keinen gemeinsamen Auftritt. Dass die Genossen mit rund 200’000 Franken doppelt so viel Geld für den bevorstehenden Berner Ständeratswahlkampf investieren wollen, zeige das exemplarisch.

Die Spannungen offenbaren sich aktuell aber nicht nur dort, sondern auch bei der Nachfolge von SP-Bundesrat Alain Berset. Während die SP-Spitze nicht mit einem Angriff der Grünen rechnet, teilten diese mit, bei den Gesamterneuerungswahlen im Dezember durchaus mit einer Kandidatur antreten zu wollen.

Zusammenarbeit soll überdacht werden

Spricht man mit Ueli Egger und Brigitte Hilty Haller über diese Dinge, geben sich beide zurückhaltend – so wie es sich für einen Co-Parteipräsidenten und eine Co-Parteipräsidentin vier Monate vor den Wahlen gehört. Zu den konkreten Gründen für die aktuelle Situation wollen sie sich denn auch nicht äussern.

Sind für die Strategie der Berner SP verantwortlich: Das Co-Präsidium Anna Tanner und Ueli Egger. Foto: Nicole Philipp

Egger sagt einfach: «Auch beste Freunde und Freundinnen stehen in gewissen Situationen in Konkurrenz zueinander.» Und egal, ob im Sport, im Beruf oder in der Politik, hänge der Erfolg oft von einer guten Zusammenarbeit mit Leuten ab, die gleichzeitig in Konkurrenz zu einem stünden. «In diesem Sinne pflegen wir mit den Grünen eine sehr freundschaftliche und konstruktive Beziehung.»

Ein wenig kritischer äussert sich Hilty Haller. Die Zusammenarbeit habe sich in den letzten Jahren stets bewährt und sei zentral. «Aber wir müssen diese sicherlich weiter analysieren und diskutieren, auch zwischen den Wahlen.»

Beide betonen schliesslich, dass es auch dieses Jahr zumindest wieder eine Vereinbarung zwischen SP und Grünen gebe. So sei etwa beschlossen worden, den anderen auf den Wahlprospekten zu unterstützen und gemeinsame Auftritte zu absolvieren. Die Auflage, dass sich der schwächere Kandidat im Falle eines zweiten Wahlgangs zurückzieht, wurde hingegen nicht mehr in die Vereinbarung aufgenommen.

Stattdessen sei vereinbart worden, dass keine der beiden Parteien allein für sich etwas entscheiden dürfe und man «zusammensitzen, analysieren und gemeinsam beschliessen wird, wie es dann weitergeht», sagt Egger.

«Schwierig und schade»

Und was sagen eigentlich Flavia Wasserfallen und Bernhard Pulver selbst zum bevorstehenden Alleingang?

Für Wasserfallen ist die Strategie der SP nachvollziehbar. Sie betont, dass es in allen zurückliegenden Ständeratswahlkämpfen «mal mehr und mal weniger» gemeinsame Elemente gegeben habe. «Ich erlebe den Austausch mit Bernhard Pulver als sehr konstruktiv. Wir hatten von Beginn an eine gute Gesprächskultur, haben uns zu den Parteiversammlungen eingeladen und empfehlen einander zur Wahl», so Wasserfallen.

Bernhard Pulver bezeichnet die Situation hingegen als «schwierig und schade». Er sei klar davon ausgegangen, gemeinsam mit Wasserfallen anzutreten. «Als Regierungsrat habe ich seit 2006 immer gemeinsam mit der SP Wahlkampf geführt. Das gehört zu meiner politischen DNA», so Pulver.

Zu den möglichen Gründen will aber auch er sich nicht äussern. Nur so viel: Ihm sei klar, dass die Chancen für eine linke Doppelvertretung nicht riesig seien. «Trotzdem müssen wir versuchen, beide gewählt zu werden.» Deshalb werde er in den kommenden Monaten bei jeder Gelegenheit auch Flavia Wasserfallen empfehlen.

Ob die Strategie der SP aufgeht, wird sich am 22. Oktober zeigen.

