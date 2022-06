Geflüchtete in Bern – Weshalb viele private Betten leer bleiben Der Kanton Bern setzt für ukrainische Geflüchtete auf Kollektivunterkünfte. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe ist davon nicht überzeugt. Maurin Baumann

Betten im Bundesasylzentrum Ziegelerspital. Der Kanton setzt nun auf solche Kollektivunterkünfte. Foto: Enrique Muñoz García

Wie in der ganzen Schweiz war und ist auch in Bern die Solidarität mit den Geflüchteten aus der Ukraine gross: Viele haben Betten, Zimmer oder ganze Wohnungen bereitgestellt und diese über die Kampagnenorganisation Campax angeboten.

Ähnlich zeige sich die Situation im Kanton Bern, wo aktuell 8550 Plätze in Privatunterkünften frei seien. Gemeinsam mit der Flüchtlingshilfe vermittelt Campax diese privaten Unterkünfte an Geflüchtete. Doch die Zuweisung der Geflüchteten liegt letztlich in der Kompetenz des Kantons.