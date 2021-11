Ärger für Lokalsender – Weshalb TeleBärn die Relevanz abgesprochen wird Die Berner TV-Station hat ein Verfahren am Hals – sie habe zu wenig relevante Inhalte gesendet, lautet der Vorwurf von Behördenseite. Was ist da los? Ein Besuch beim Lokalfernsehen. Cedric Fröhlich

Szene aus dem Alltag bei TeleBärn. Chefredaktor Markus von Känel (rechts) macht sich bereit für einen Polittalk. Abseits der Kameras sind von Känel und sein Sender unter Beschuss geraten. Foto: Franziska Rothenbühler

Was ist Relevanz? Diese Frage steckt im Kern dieser Geschichte. Es ist eine Geschichte, in der es schwierig ist, eindeutige Antworten zu finden. Sie handelt von einem Berner Lokalsender und seinen Problemen mit dem Bundesamt für Kommunikation (Bakom).

Es ist 16 Uhr, und im Untergeschoss eines Betonbaus am Berner Nordring versucht TeleBärn einen langweiligen Tag fernsehtauglich zu machen. An der Decke stehen silberne Ventilatoren still, in den Gängen hetzt die Redaktion der Deadline entgegen. Noch zwei Stunden bis zu den Abendnachrichten. Markus von Känel nennt sie «unser Flaggschiff».