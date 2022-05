Lektion in Demut – Weshalb Mick Jagger den FC Breitenrain kaufen sollte «BE-Post»-Kolumnist Martin Erdmann wundert sich über die Ticketpreise der Rolling Stones und rät deren Frontmann zu einem Engagement beim Stadtberner Quartierverein. Martin Erdmann

Melodien für Millionen: Mick Jagger zieht aus seinen Songs grossen Profit. Foto: Keystone-SDA

Lieber Mick Jagger

Dieser immense Reichtum überrascht nicht. Schliesslich forderst du horrende Beträge, damit Musikfans auf der ganzen Welt dich auf der Bühne erleben dürfen. Früher warst du genügsamer. Als ihr 1973 das letzte Mal in Bern aufgespielt habt, kostete die Eintrittskarte läppische 24 Franken. Auf die heutige Zeit gerechnet, macht das in etwa 70 Franken. Wer euch am 17. Juni im Wankdorf sehen will, muss jedoch mit Preisen rechnen, die längst nichts mehr mit dem Grundgedanken des Rock ’n’ Roll zu tun haben. Ein Ticket für die schäbigsten Plätze kostet satte 160 Franken.