Vor dem zweiten Corona-Winter – Weshalb manche Heime die ungeimpften Mitarbeitenden nicht testen Berner Altersheime verzeichnen noch keine Zunahme an Corona-Ausbrüchen. Zahlen zeigen aber, dass in Heimen und Spitälern offenbar zu wenig getestet wird. Marius Aschwanden

Ab dem 15. November sollten Seniorinnen und Senioren die Booster-Impfung erhalten können. Foto: Raphael Moser

292 Fälle am Montag.

405 Fälle am Dienstag.

352 Fälle am Mittwoch.

Auch im Kanton Bern zeigen die Corona-Zahlen seit rund zwei Wochen wieder steil nach oben. Zwar stecken sich momentan vor allem Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren an. Je höher die Fallzahlen in der gesamten Bevölkerung sind, desto grösser wird aber auch die Gefahr, dass das Virus wieder seinen Weg in die Alters- und Pflegeheime findet. Dorthin also, wo die besonders gefährdeten Menschen leben.

Tatsächlich kam es in den letzten Wochen schweizweit vermehrt zu Ausbrüchen. Besonders tragisch endete ein solcher im Kanton Obwalden. Im Altersheim «dr Heimä» in Giswil starben neun Bewohner. Allerdings waren nur drei von ihnen geimpft. Doch auch unter geimpften Seniorinnen nehmen die Erkrankungen zu.