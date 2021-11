Lästige Werbeanrufe – Weshalb ich nervige Anrufer eiskalt belüge Kolumnist Markus Dütschler gesteht in der BE-Post, dass Werbeanrufe in ihm pyromanische Gelüste wecken. Markus Dütschler

Selbst auf einem modernen Display würde man nicht sehen, wer wirklich anruft. Bild: Tamedia (Archiv)

Lieber unbekannter Anrufer

Zugegeben, diese Anrede fällt mir schwer. Lieber hätte ich geschrieben: Blöder Anrufer. Denn genau das bist du. Was willst du von mir? Letzte Woche klingelte mein Fixnetz-Telefon an einem Tag über ein halbes Dutzend Mal. Auf dem Display stand eine Nummer, die mit 0032 oder 0046 begann. Wenn ich abhob, hörte ich nichts. Sag wenigstens etwas, wenn du mich zu Hause störst!

Andere unbekannte Anrufer tun das, aber es macht es nicht wirklich besser. Meistens tönt das so: «Hi, I’m Jenny, I’m calling you from the PC/Mac-Department.» Manchmal ist Tom in der Leitung. Oder Kelly. Oder Steve. Sie sind – im Gegensatz zu mir – stets gut gelaunt. Ihr Amerikaner habt das drauf, immer voll easy.