Boom bei Oberländer Hotels – Weshalb grosse Hotelprojekte auf einmal Fahrt aufnehmen Nachdem über Jahre viel angekündigt und wenig realisiert wurde, ist jetzt Bewegung in Interlakens und Grindelwalds Hotellandschaft. Eine Spurensuche nach den Gründen. Samuel Günter

Beim Interlakner Westbahnhof wird an einem neuen Hotel gebaut. Foto: Bruno Petroni

Über Jahre wurden in Grindelwald und Interlaken immer wieder grosse Hotelprojekte angekündigt. Es blieb bei den Ankündigungen, ehrgeizigen Plänen und in einzelnen Fällen Bauruinen. Das änderte dieses Jahr: Im Gletscherdorf wurde die Bergwelt eröffnet und beim Interlakner Westbahnhof begannen die Bauarbeiten für eine Überbauung mit einem Hotel mit knapp 100 Zimmern. Und auch in andere Projekte kam in den letzten Monaten neue Bewegung (siehe Zweittext).