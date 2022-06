Der neue Trainer des FC Thun – Weshalb es Mauro Lustrinelli wieder ins Oberland zieht Der 46-Jährige tritt die Nachfolge von Carlos Bernegger an. Was reizt ihn an dieser Aufgabe? Und was erhofft sich der Club von ihm? Die wichtigsten Fragen und Antworten. Marco Spycher

Bereits in seinem Element: Mauro Lustrinelli beim Trainingsauftakt des FC Thun. Foto: Raphael Moser

Am Donnerstagmorgen wird offiziell, was sich in den Tagen zuvor bereits abgezeichnet hatte: Mauro Lustrinelli gibt sein Amt als Coach der Schweizer U-21 ab und wird Cheftrainer beim FC Thun. Im Oberland unterschreibt er einen Vertrag über drei Jahre. Der 46-Jährige tritt damit die Nachfolge von Carlos Bernegger an. Keine zwei Stunden nach Bekanntgabe seiner neuen Rolle steht er bereits auf dem Aussenplatz der Stockhorn-Arena und leitet die erste Übungseinheit der Saison 2022/23.

Was sagt Lustrinelli zu seinem neuen Engagement?