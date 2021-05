FC St. Gallen oder FC Lugano? – Weshalb dieser Stürmer bald in der Schweiz spielen könnte Demba Ba hat eine illustre Karriere hinter sich, jüngst war er bei einem Skandal zuvorderst dabei. Nun liebäugelt der 36-Jährige mit der Super League. Thomas Schifferle

In Frankreich, Belgien, Deutschland, England, der Türkei und China hat er schon gespielt: « Wieso nicht in der Schweiz arbeiten? » , fragt Demba Ba. Foto: Alastair Grant (Keystone)

Demba Ba war an der Front, als es an diesem Abend im vergangenen Dezember hoch zu und her ging. Paris St-Germain spielte in der Champions League gegen Basaksehir Istanbul, auf der Bank der Türken begehrte einer der Assistenten auf, und der Vierte Offizielle, der Rumäne Sebastian Coltescu, bekam das mit.

Als der Schiedsrichter an die Seitenlinie kam, nahm die Eskalation ihren Lauf. Coltescu zeigte auf Pierre Webo, den kamerunischen Assistenten von Basaksehir, und sagte: «Der Schwarze da drüben. Schau mal, wer das ist. Der Schwarze da drüben, so kann er sich nicht benehmen.»