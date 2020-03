Coronavirus im Kanton Bern – Weshalb die Schulen geschlossen sind, die Kitas aber nicht Schulen sind geschlossen, Läden zu. Kitas jedoch bleiben im Kanton offen. Social Distancing ist dort aber kaum möglich. Das sorgt bei Eltern für Verunsicherung. Marius Aschwanden , Simone Lippuner

Kinder können im Kanton Bern nach wie vor in Tagesstätten betreut werden. Foto: Keystone

Kita oder nicht Kita? Diese Frage treibt derzeit viele Eltern um. Seit Dienstagmorgen steht das Leben beinahe still. Die Devise lautet: Abstand halten, Abstand halten, Abstand halten. Und die Kindertagesstätten? Die sind im Kanton Bern im Gegensatz zu allen Schulen weiter geöffnet. So als wäre nichts geschehen. So als würden die Corona-Fälle nicht von Tag zu Tag weiter ansteigen.

Das bringt die Eltern in ein Dilemma. Alle sind aufgerufen und bemühen sich, Distanz zu den Mitmenschen zu halten, die Forderungen des Bundesrates einzuhalten, um die schwächeren Mitglieder der Gesellschaft zu schützen. Die Schweiz verzichtet auf einen grossen Teil des sozialen Lebens, trifft keine Freunde, feiert kein Geburtstagsfest, geht nicht aus. Und gleichzeitig schicken die Eltern ihren Nachwuchs in die Kita, wo er pro Gruppe zusätzlich zum Personal auf teilweise über zehn Kinder trifft und das Risiko einer Ansteckung und damit der Verbreitung der Krankheit ansteigt.

Verunsicherte Eltern

Am Tag 1 des Lockdowns herrscht in den verschiedenen Elternforen in den sozialen Medien grosse Verunsicherung. «Ich bin etwas ratlos», schreibt eine Userin auf einer Facebookseite. Ihre Berner Kita habe angerufen und informiert, dass sie geöffnet bleibt, gleichzeitig aber empfohlen, das Kind zu Hause zu behalten. Das leuchte ein, schreibt die Mutter. «Doch nun erwartet der Arbeitgeber zu Recht vollen Einsatz, die Kitas sind ja offen. Was tut ihr jetzt?», fragt die Userin. Allein auf diese Post folgen gegen 90 Kommentare.

Viele Eltern sind verärgert über die Inkonsequenz betreffend Schutzmassnahmen und wünschen sich von den Behörden klarere Regelungen. Ein Grossteil scheint sich dafür zu entscheiden, sein Kind zu Hause zu betreuen, um kein Risiko einzugehen. Doch das erfordert viel Kulanz vom Arbeitgeber – und überhaupt die Möglichkeit, Homeoffice zu betreiben.

Gewerkschaft fordert Schliessung

Auch die Gewerkschaft VPOD stört sich an der Tatsache, dass die Kitas nicht schweizweit geschlossen worden sind. Das sei «widersinnig und verantwortungslos», steht in einer Mitteilung. Unverständlich sei insbesondere, weshalb für Schulen und Tagesstätten unterschiedliche Regeln gelten sollen, wenn doch bekannt sei, dass Kinder auch Krankheitsträger sein können.

Lobend erwähnt die Gewerkschaft die Kantone Basel-Stadt, Wallis, Genf, Neuenburg, Freiburg und Jura. Dort haben die Regierungen wie auch in manchen anderen europäischen Ländern beschlossen, die Kitas zu schliessen. Gleiches verlangt der VPOD auch von den übrigen Kantonen. Einerseits um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, andererseits um die Kinder und Kita-Angestellten zu schützen. «Schliesslich ist es unmöglich für eine Betreuerin, die Hygienemassnahmen bei Kleinkindern oder Babys einzuhalten», sagt die Berner Gewerkschaftssekretärin Angela Zihler.

Parallel zur Schliessung der Kitas soll gemäss VPOD sofort eine Notfallbetreuung für Kinder von Personen aufgebaut werden, die etwa in der Pflege oder dem Verkauf von Lebensmitteln tätig sind.

Bund beschwichtigt

Für die Berner Gesundheitsdirektion von Pierre Alain Schnegg (SVP) hätte eine Schliessung der Kitas jedoch mehr Nach- als Vorteile. Primär sollten die Kinder sowieso zu Hause bleiben. Wenn das nicht möglich ist, will der Kanton, dass sie in «möglichst konstanten und kleinen Gruppen von vier bis fünf Kindern betreut werden und die Eltern ihre Arbeit noch wahrnehmen können», schreibt Kommunikationschef Gundekar Giebel auf Anfrage. Dafür seien die Kitas schlicht am besten geeignet.

Wenn die Tagesstätten geschlossen würden, müssten gemäss Giebel die Familien die Betreuung privat organisieren. «Das würde zu einer noch viel stärkeren Durchmischung der Kinder führen, da ja nicht alle Leute von zu Hause aus arbeiten können», so Giebel.

Tatsächlich gäbe es aber noch eine andere Möglichkeit: jene der Notfallbetreuung für Kinder von Eltern mit bestimmten Berufsgruppen, organisiert durch den Kanton. Denn Kitas dürfen gemäss Bundesverordnung nur geschlossen werden, wenn die zuständigen Behörden ein alternatives Angebot aufbauen. Doch darauf geht Giebel nicht weiter ein.

Klar ist: Der Bund empfiehlt den Kantonen, die Kitas offen zu halten. Daniel Koch, Leiter übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit, sagte am Dienstag an einer Medienkonferenz dazu: «Die Kinder sind nicht die wirklichen Treiber dieser Pandemie.» Es gebe zwar solche, die das Virus übertragen würden. Das seien aber Ausnahmen. Auch erkranken würden praktisch keine Kinder.

«Es macht keinen grossen Unterschied, wie wir mit den Kindern umgehen. Es macht aber einen riesigen Unterschied, wie wir mit den Generationen umgehen», so Koch. Sprich: Es müsse unter allen Umständen verhindert werden, dass sich beispielsweise Grosseltern um ihre Enkel kümmern. Deshalb seien die Kitas wichtige Institutionen, um die Situation nicht zu verschlimmern.

Kitas müssen wieder öffnen

Eine Erklärung für die Ungleichbehandlung von Tagesstätten und Schulen ist das allerdings nicht – im Gegenteil. Koch sagt dazu: «Eltern, die Angst haben, dass ihre Kinder in der Schule dem Virus ausgesetzt sind, dürfen sie nicht einfach zu Hause behalten. Bei den Kitas hingegen können sie selber entscheiden.» Die unterschiedlichen Regelungen seien mehr damit zu begründen und weniger aus epidemiologischer Sicht, so Koch.

Trotz der klaren Ansage der bernischen Regierung und des Bundes haben gemäss Gundekar Giebel bereits letzte Woche einzelne Kitas im Berner Jura und in der Region Bern entschieden, ihre Türen zu schliessen. Das muss nun rückgängig gemacht werden. In einem Schreiben des Kantons vom Dienstagnachmittag an alle Betreiber steht: Kitas, die bereits geschlossen sind, «müssen ab sofort die Betreuung für Kinder sicherstellen». Und weiter: «Die Eltern und nicht die Institution entscheiden, ob die Betreuung in der Kita oder bei der Tagesfamilie notwendig ist.» Die Angebote müssen auch weiterhin für alle Eltern, egal welche Berufe sie haben, zugänglich bleiben.

Zudem ist der Kanton auch alternativen Betreuungsformen nicht abgeneigt. Etwa wenn sich mehrere Eltern zusammenschliessen und eine improvisierte Quartier-Kita eröffnen wollen. Dafür sei man dankbar, so Giebel, solange die Gruppen lediglich vier bis fünf Kinder umfassen würden und keine vulnerablen Personen für die Betreuung eingesetzt würden.

Problem von Nachbarschaftshilfe

Unterstützung erhält der Kanton Bern vom Verband Kinderbetreuung Schweiz (Kibesuisse). Die Kitas seien eine wichtige Stütze, damit die Grundversorgung sichergestellt werde, sagte Estelle Thomet, die Leiterin Regionen beim Verband, gegenüber der «Aargauer Zeitung». Eine offene Tagesstätte sei das kleinere Übel als der Ausfall einer Ärztin, weil sie ihr Kind betreuen muss. Doch auch sie plädiert für eine schweizweit einheitliche Regelung.

Hingegen hält Thomet den Aufbau von Quartier-Kitas für falsch. Das sei zwar nett gemeint. Doch womöglich kämen so mehr Kinder zusammen als in einer ordentlichen Kita. Zudem würden die Kinder dort nicht in ihrer gewohnten Umgebung und eventuell von unqualifizierten Leuten betreut.

Ein Problem sieht Thomet aber auch auf die Kindertagesstätten zukommen: Aufgrund des Coronavirus könnte in den nächsten Tagen und Wochen zunehmend Personal ausfallen.

Tatsächlich zeigt eine Nachfrage bei Berner Kitabetreibern, dass am Dienstag bereits weniger Mitarbeiter zur Verfügung standen. Dies aber vorwiegend deshalb, weil ältere oder chronisch kranke Personen nach Hause geschickt worden sind. Demgegenüber seien jedoch auch bereits weniger Kinder betreut worden, heisst es. Manche sprechen von bis zu einem Drittel weniger.

Vorerst werden die Eltern im Kanton Bern also weiter selber entscheiden müssen, ob sie ihr Kind nach wie vor in eine Kita schicken wollen.