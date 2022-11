Geplatzte Razzia in Bern – Weshalb die Polizei nicht in die Reitschule durfte Die Polizei will in die Reithalle eindringen. Doch die Staatsanwaltschaft pfeift sie zurück. Ist das alternative Kulturzentrum ein rechtsfreier Raum? Michael Bucher

Letzten Oktober umstellte die Polizei mit einem Grossaufgebot die Reitschule. Zur geplanten Razzia kam es jedoch nicht. Foto: Jürg Spori

Es ist ein Bild mit Seltenheitswert. Und ein Setting mit symbolischer Sprengkraft. Am späten Nachmittag des Samstags, 23. Oktober, letzten Jahres umstellt die Kantonspolizei Bern die Reitschule in Bern. Eine lange Kette von Polizisten in Vollmontur riegelt das alternative Kulturzentrum komplett ab. Alles deutet auf eine Razzia hin.