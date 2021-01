Regierungsrätin im Spital – Weshalb die Behörden Simons Erkrankung geheim hielten Die Berner Finanzdirektorin musste an Silvester notfallmässig ins Spital eingeliefert werden. Im Unterschied zu früheren Vorfällen verzichtete der Kanton aber auf eine Kommunikation. Quentin Schlapbach

Finanzdirektorin Beatrice Simon musste an Silvester wegen einer Lungenentzündung notfallmässig ins Inselspital. Foto: Adrian Moser

Das Wichtigste zuerst: Beatrice Simon geht es wieder gut. «Ich freue mich, mein Amt wieder mit voller Kraft ausüben zu können», schrieb die Berner Finanzdirektorin am Sonntagnachmittag auf ihrem Twitter-Account. Darunter stellte sie ein Bild von sich, auf dem man sie lachend beim Spazieren sieht.

Erst am Tag davor machte Simon – ebenfalls auf Twitter – publik, dass sie zu Jahresbeginn noch einen medizinischen Notfall hatte. An Silvester musste die Ambulanz sie ins Berner Inselspital bringen. Simon litt an einer viralen Lungenentzündung. Diese sei jedoch nicht auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus zurückzuführen, wie sie weiter ausführte.