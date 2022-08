Scharfe Speise, gesalzene Preise – Weshalb der Kebab in Bern plötzlich teurer geworden ist Die Inflation hat Berns Kebabbuden erreicht. Zum Teil sind die Preise über ein Viertel angestiegen. Ortstermin am Bubenbergplatz. Quentin Schlapbach

Seit über 20 Jahren im Kebab-Business: Esme und Ismail Saridas verkaufen pro Tag bis zu 80 Kilogramm Fleisch. Fotos: Franziska Rothenbühler

Esme Saridas ruft über die Theke: «Was willst du, Schätzeli? Zwiebeln? Welche Sauce?» Auf ihrer Hand balanciert sie ein Fladenbrot, legt üppig Kalbfleisch darauf, dazu Eisbergsalat und Rotkraut. Und natürlich «scharf», Chiliflocken. Sie (64) und ihr Mann Ismail (70) verkaufen aus dem kleinen Häuschen am Bubenbergplatz seit 20 Jahren Kebab. Hinter ihr kassiert der Mitarbeiter ein, der zweite füllt die fast leeren Schalen mit frischem Salat. Es riecht nach Fleisch, Fett und Fingerfood. «Hier nimm, Schätzeli», sagt Esme Saridas und reicht den Dürüm über den Tresen.

Das Team hat ein Fest – untereinander und mit der Kundschaft, die über den Mittag konstant ansteht. Weil es am Weg liegt, sagen zwei junge Männer und ziehen mit der Döner-Box davon. Weil es hier fein ist, sagt Stammkunde Ibrahim (46) und pafft nach seinem Dürüm noch eine Zigarette.

Zehn Franken habe er für sein Mittagsmenü gezahlt. «Meine Schmerzgrenze liegt bei 11 Franken», sagt Ibrahim.

Neuralgische Lage für die Familie Saridas, auch sie haben die Preise für Dürüm und Kebab angepasst.

Die Preisfrage ist sensitiver als auch schon. Die Konsumentinnen und Konsumenten spüren auch hierzulande immer mehr die Inflation im eigenen Portemonnaie. Und an kaum einem anderen Ort des alltäglichen Lebens gingen die Preise so rasant hoch wie bei den Dönerbuden.

Gleich mehrere Anbieter in der Stadt Bern führten jüngst Preiserhöhungen durch. Kostete der Kebab am Loeb-Egge bis vor kurzem etwa noch 9.50 Franken, sind es mittlerweile 12 Franken – ein Aufschlag von 26 Prozent. Auch am Bahnhof im Seven Spices legt man derzeit 11.50 Franken für einen Döner hin. Das Royal Kebab House in der Aarbergergasse und das Boomerang’s im Sternengässchen gehen gar noch weiter und verlangen mittlerweile 12.50 Franken für die türkische Schnellspeise. Einige Anbieter haben schon vor der Inflation ihre Preise erhöht.

Für Kinder schiebt die 64-jährige Esme Saridas auch mal was umsonst über die Ladentheke.

Auch die Familie Saridas musste ihre Preise kürzlich erhöhen – allerdings nur um 50 Rappen. Esme Saridas sagt: «Alles ist teurer geworden.» Fleisch, Saucen, Salat, Strom. Aber die gestiegenen Einkaufspreise eins zu eins an die Kundschaft weiterzugeben, das komme für sie nicht infrage.

Als die Saridas’ nach der Jahrtausendwende anfingen, kostete der Dürüm 7.50 Franken. «Wir wollen einen guten Kebab mit feinem Fleisch verkaufen», sagt Esme Saridas. Dieses kostet heute 15 Franken pro Kilogramm. Die günstigere Variante ist Hackfleisch am Spiess, das gibts bereits für 10 Franken pro Kilogramm. Wer das verkauft und dann erst noch teurer, der kommt eher in die Gewinnzone. Esme Saridas will das nicht. «Was mein Mann nicht essen würde, servieren wir auch unseren Kunden nicht.»

Ein Teil der Kundschaft hat sich an tiefe Preise gewöhnt. «In Biel sind Kebabs günstig. Ich würde nie mehr als 10 Franken zahlen», sagt einer beim Anstehen. Tiefer in die Tasche greift Tobias Nydegger, der in Zürich wohnt. «Dort werden immer mehr traditionelle Kebab-Läden von fancy Veganern verdrängt, die sowieso viel mehr kosten.» Nydeggers Preisgrenze liegt bei 15 Franken.

Tobias Nydegger ist sich gesalzene Preise aus Zürich gewohnt. Pro Woche isst er drei Mal die türkische Spezialität.

Kebab-Kartell in Winterthur?

Die Margen der mit Fleisch und Gemüse gefüllten Brottasche waren seit jeher eher knapp bemessen. «Der Fluch der ersten Zahl» nennt man in der Geschäftswelt dieses Phänomen, bei welchem der Einstiegspreis eines Produkts nicht ganz bis zum Ende durchkalkuliert wird. Zwar erhöhten die Kebab-Betreiber im Laufe der Jahre nach und nach ihre Preise. Das Image des günstigen Schnellimbisses ist der Kebab jedoch nie ganz losgeworden.

Einmal führte eine solche Preiserhöhung gar zu einem kleineren Skandal. 2016 berichteten verschiedene Lokalmedien in Winterthur über ein klandestines Treffen der ansässigen Kebab-Betreiber. Im Zuge dieses Treffens seien die Preise flächendeckend um einen Franken erhöht worden. Die Wettbewerbskommission (Weko) ging der Sache nach und führte mehrere Befragungen durch. «Es gab aber nicht genügend Hinweise auf eine Preisabrede zwischen den Winterthurer Kebab-Verkäufern», sagt Frank Stüssi, stellvertretender Direktor der Weko, auf Anfrage.

Eine zeitgleiche Preiserhöhung müsse denn auch nicht zwingend auf eine Preisabrede zurückzuführen sein. Sie könne tatsächlich über gestiegene Rohstoffpreise zu erklären sein, so Stüssi. Oder auch, wenn sich jemand an den Preisen der Konkurrenz orientiert. «Dies ist kartellrechtlich unproblematisch, solange Konkurrenten ihre Preissetzung nicht mittels Abreden koordinieren.»

Gefährliche Monopolstellung

Trotz des Preisanstiegs gehören Kebabs und Dürüms noch immer zu den preiswerteren Fast-Food-Angeboten hierzulande. Zum Vergleich: Ein Big-Mac-Menü im McDonald’s kostet mittlerweile 13.50 Franken, ein Double-Whopper-Menü im Burger King gar 15.40 Franken.

Weil es viele Alternativen gibt, ist die Preiserhöhung bei den Dönerbuden aus Sicht der Stiftung für Konsumentenschutz kein allzu gravierendes Problem. «Eine ungerechtfertigte Preiserhöhung beim Kebab-Stand wäre vor allem dann problematisch, wenn er weit und breit der Einzige wäre, der über die Mittagspause in vernünftigem Zeitaufwand zu erreichen ist», sagt Geschäftsleiterin Sara Stalder. In Bern, wo es Hunderte Gastroangebote gibt, ist dies selbstredend nicht der Fall.

Der 70-jährige Ismail Saridas denkt nicht daran, seinen Beruf als Kebabier niederzulegen.

Der Kebab begann seinen Siegeszug in der Schweiz gegen Ende der 80er-Jahre. Die ersten Dönerbuden befanden sich in Städten. Heute dreht in jedem mittelgrossen Dorf hinter einer Ladentheke ein Fleischspiess. Nicht selten werden mittlerweile auch Landgasthöfe zu Kebabimbissen umfunktioniert. Doch heute gibt es auch die Luxusvariante der türkischen Spezialität: In Zürich zahlt man für einen Wagyu-Kebab (150 Gramm Fleisch) bei der Kette Gourmet Burger 91 Franken.

Zurück nach Bern an den Bubenbergplatz: Während viele ihrer Stammkunden mehrere Male pro Woche den Take-away frequentieren, braucht die Familie Saridas auch mal etwas Abwechslung. Esme Saridas lässt das Brot weg und isst immerhin jeden Tag vom eigenen Angebot. Anders ihr Mann, der seinen ganzen Tag neben dem Grillspiess verbringt und Fleisch schneidet. «Ein einziger Kebab im Monat reicht mir aus», sagt er und klopft auf seinen Bauch.

