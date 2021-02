Zentrum Artos Interlaken – Werner Walti wird neuer Zentrumsleiter Ab dem 1. September wird der Leiter des Zentrums Artos in Interlaken Werner Walti heissen. PD

Werner Walti wird neuer Zentrumsleiter im Artos Interlaken. Foto: PD

Der Vorstand des Zentrums Artos an der Alpenstrasse in Interlaken hat an seiner Sitzung vom Mittwoch Werner Walti zum neuen Zentrumsleiter gewählt. Dies schreibt der Vorstand in einer Medienmitteilung. Walti wohnt in Goldswil, ist eidgenössisch diplomierter Heimleiter und «in der Region bestens bekannt und vernetzt», wie es heisst. Er übernimmt die Geschäftsleitung per 1. September 2021. Der Vorstand sei überzeugt, mit Werner Walti eine kompetente, führungsstarke und innovative Persönlichkeit gefunden zu haben.