Telemarker aus Grindelwald – Werner Marti kürt sich zum Europameister In seiner Paradedisziplin Vertical sicherte sich der 32-Jährige im spanischen Boi Taüll die Goldmedaille.

Der Grindelwalder Werner Marti Archivfoto: zvg

Werner Marti läuft an der Skitourenrenn-Europameisterschaft im spanischen Boi Taüll der gesamten Konkurrenz davon. Am zweiten Wettkampftag stand mit Vertical seine Paradedisziplin auf dem Programm, in der er sich an den Titelkämpfen 2017 in Villars gar zum Weltmeister gekürt hatte. Nun bei der Europameisterschaft wurde er den Erwartungen erneut mehr als nur gerecht.

Keiner überwand bei den Senior Men die 500 Höhenmeter schneller als der 32-Jährige aus Grindelwald, der nach 22 Minuten und 56 Sekunden als Erster im Ziel ankam. Der Vorsprung des Berner Oberländers auf den zweitplatzierten Alex Oberbacher aus Italien betrug am Ende etwas mehr als 22 Sekunden.

«Es ist toll, nach einigen Hochs und Tiefs in dieser Saison wieder gute Beine zu haben. Ich konnte von Beginn weg Tempo machen, und die Lücke zu meinen Konkurrenten wurde immer grösser», lässt sich der frischgebackene Europameister Marti zitieren.

spy

