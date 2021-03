Tag der Arbeit in Interlaken – Wermuth spricht am 1. Mai Das 1.-Mai-Komitee plant eine Feier zum Tag der Arbeit in der Aula der Sekundarschule. Als Redner zugesagt hat unter anderen der Co-Präsident der SP Schweiz. pd

SP-Politiker Cédric Wermuth gehört zu den Rednern an der 1.-Mai-Feier in Interlaken. Foto: Archiv Tamedia/Doris Fanconi

Der 1. Mai naht – und mit ihm auch die traditionelle 1.-Mai-Feier im Berner Oberland. «Falls die Pandemie es zulässt, findet die Feier mit Musik, Festwirtschaft und neu auch mit Kinderbetreuung wieder in der Aula der Sekundarschule Interlaken statt», steht in einer Medienmitteilung des 1.-Mai-Komitees. Zugesagt hätten «hochkarätige Rednerinnen und Redner», so etwa SP-Nationalrat Cédric Wermuth, frisch gewählter Co-Präsident der SP Schweiz, und Vania Alleva, Präsidentin der Unia Schweiz. Eine Rede halten wird auch Ursula Zybach, SP-Grossrätin und Gemeinderätin aus Spiez.

Für einen Schlusspunkt sorgt Autor und Kabarettist Bänz Friedli. Organisiert wird die Feier vom SP-Regionalverband Oberland und den Gewerkschaften. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto: «Zeit für die soziale Wende!» Weil der 1. Mai auf einen Samstag fällt, findet die Feier nachmittags von 14–17 Uhr statt.